Izvoz in uvoz v letošnjem aprilu občutno nižja kot v aprilu lani

Ljubljana – Razen izvoza v države nečlanice EU se je vrednost blagovne menjave v aprilu letos v primerjavi z aprilom 2019 občutno zmanjšala. Izvoz je v aprilu 2020 znašal 2,0110 milijarde evrov, kar je za 28,8 odstotka manj kot v aprilu 2019, uvoz pa 1,8616 milijarde evrov oziroma za 41,2 odstotka manj kot v aprilu lani.



Vrednost trgovanja se je zmanjšala z vsemi najpomembnejšimi trgovinskim partnericami iz EU, najbolj z Italijo in Nemčijo, ki ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije.



Največji padec vrednosti trgovanja je bil v obeh tokovih blagovne menjave pri proizvodih iz skupine cestna vozila, saj se je ta v primerjavi z lanskim aprilom znižala za okoli tri četrtine. Kljub temu so proizvodi iz te skupine prispevali tretji najpomembnejši delež skupnih vrednosti izvoza in uvoza, za proizvodi iz skupin medicinski in farmacevtski proizvodi ter električni stroji in naprave.

Izvoz in uvoz v prvih štirih mesecih leta 2020 nižja kot v istem obdobju 2019

V prvih štirih mesecih leta 2020 je izvoz znašal 10,7928 milijarde evrov, uvoz pa 10,207a milijarde evrov. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju nižja kot v istem obdobju 2019, in sicer izvoz za 2,6, uvoz pa za kar 9,4 odstotka. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 585,8 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,7-odstotna.



V države, ki niso članice EU, je Slovenija v aprilu 2020 izvozila za 766,5 milijona evrov blaga (ali za 9,3 odstotka več kot v aprilu 2019), od tam pa uvozila za 680,4 milijona evrov blaga (ali za 32,1 odstotka manj kot v aprilu 2019). Na medletno rast izvoza v države nečlanice je najbolj vplivala rast izvoza v Švico, ki je s tem postala druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, ugotavljajo na Sursu.