Izzivi mladih in tehnoloških podjetij v boju z recesijo

Prva polovica letošnjega leta je bila zelo negativna za tehnološka podjetja, ki kotirajo na največjih svetovnih kapitalskih trgih. Med družbami, ki so vključene v znamenito kratico FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix in Google), se je najbolj znižala vrednost delnice Netflixa (v prvih šestih mesecih leta 2022 za več kot 70 odstotkov), najbolje pa sta se izkazali delnici družb Apple in Google, ki sta sicer izgubili približno 23 odstotkov napram vrednosti na začetku leta. Podobno je širši tehnološki indeks NASDAQ Composite v istem obdobju izgubil okoli 30 odstotkov svoje začetne vrednosti.

