FOTO:Izzivi trga dela med krizo in demografskimi spremembami

V Sloveniji se je z izbruhom epidemije število brezposelnih letos povečalo za okoli 15.000, in to v času, ko se sezonsko sicer zmanjšuje. Poleg tega je še lep kos delovno aktivnih na čakanju. Toda pred Slovenijo je težko in, v najboljšem primeru, podaljšano obdobje vrnitve v normalni delovni ritem.Zaradi hudega zastoja v večjem delu sveta je pričakovati tudi pritisk na trgu dela. Postavlja se vprašanje, ali je Slovenija pripravljena, da se ne bodo ponovile težave iz prejšnje krize, in ali je sposobna v reševanje tekočih težav vključiti tudi potrebne dolgoročne prilagoditve trga dela.Vse gospodarsko razvite države poznajo ...