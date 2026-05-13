Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

Proizvajalec viskija Jack Daniel’s, ameriško podjetje Brown-Forman, je zavrnil prevzemno ponudbo konkurenta Sazerac v vrednosti približno 15 milijard dolarjev. Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.

Ponudba je prišla po propadlih pogovorih med Brown-Formanom in francoskim velikanom Pernod Ricard. Družina Brown, ki še vedno nadzoruje podjetje, bi po navedbah Reutersa raje videla povezavo s Pernodom, saj bi pri tej strukturi ohranila del lastništva in vpliva. Sazeracov predlog pa bi pomenil skoraj popoln prevzem in izgubo nadzora nad podjetjem.

Morebitna združitev Brown-Formana in Sazeraca bi ustvarila enega največjih igralcev na ameriškem trgu viskija, s približno 30-odstotnim deležem ameriškega trga. Posel prihaja v času, ko se industrija žganih pijač sooča s padcem porabe alkohola in slabšimi prodajnimi rezultati.

Zgodba Jack Daniel’s: od destilarne v Tennesseeju do globalne ikone

Blagovna znamka Jack Daniel’s je nastala v drugi polovici 19. stoletja v mestu Lynchburg v ameriški zvezni državi Tennessee. Ustanovitelj Jasper Newton »Jack« Daniel se je destilacije učil pri pridigarju Danu Callu in njegovem sodelavcu Nathanu »Nearestu« Greenu, nekdanjem zasužnjenem Afroameričanu, ki danes velja za eno ključnih osebnosti pri razvoju recepture viskija Tennessee.

Jack Daniel je okoli leta 1866 oziroma po nekaterih virih 1875 ustanovil legalno destilarno, ki jo podjetje še danes predstavlja kot prvo registrirano destilarno v ZDA. Ključna posebnost Jack Daniel’sa je tako imenovani »Lincoln County Process« – filtriranje destilata skozi oglje iz sladkornega javorja, kar daje viskiju mehkejši okus in ga ločuje od klasičnega bourbona.

Zgodovinski viri navajajo, da je Green postal prvi glavni destilar destilarne Jack Daniel’s po odpravi suženjstva leta 1865. Velja tudi za prvega dokumentiranega afroameriškega master distillerja v ZDA. Dolga desetletja je bila njegova vloga skoraj izbrisana iz uradne zgodovine blagovne znamke. Šele leta 2016 je podjetje Brown-Forman javno priznalo Greenov prispevek in ga vključilo v uradno zgodovino Jack Daniel’sa.

Danes zgodovinarji in raziskovalci ocenjujejo, da je Green pomembno vplival na razvoj recepture in tehnike viskija Tennessee, vzpostavitev procesa filtracije skozi javorjevo oglje, profesionalizacijo destilarne Jack Daniel’s ter širše priznanje afroameriškega vpliva na ameriško industrijo žganih pijač.

Njegova zgodba je v zadnjih letih postala simbol širšega popravljanja zgodovinskih krivic in priznanja prispevka temnopoltih ustvarjalcev ameriške kulinarične in industrijske dediščine. Leta 2017 je nastala tudi premium znamka viskija Uncle Nearest, poimenovana po Nathanu Greenu, ki danes velja za eno najhitreje rastočih ameriških znamk viskija.

Leta 1904 izbran za najboljši viski

Prelomni trenutek za blagovno znamko se je zgodil leta 1904, ko je Jack Daniel’s Old No. 7 na svetovni razstavi v St. Louisu osvojil zlato medaljo za najboljši viski na svetu. Prav oznaka »Old No. 7« je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov ameriške alkoholne industrije, čeprav izvor imena še danes ni povsem pojasnjen.

Podjetje je preživelo prepoved alkohola v ZDA, gospodarsko krizo in celo zaprtje med drugo svetovno vojno, ko je ameriška vlada prepovedala proizvodnjo viskija. Leta 1956 je destilarno kupil Brown-Forman, družina Motlow pa je še nekaj časa vodila proizvodnjo.

V desetletjih po drugi svetovni vojni je Jack Daniel’s postal del ameriške pop kulture. Viski je oboževal pevec Frank Sinatra, pojavljal se je v filmih, glasbi in motociklistični kulturi, podjetje pa je zgradilo globalno prepoznavnost s prepoznavno črno-belo etiketo in kvadratno steklenico.

Danes Jack Daniel’s poleg klasičnega Old No. 7 prodaja še premium linije, kot sta Gentleman Jack in Single Barrel Select, ter aromatizirane različice Tennessee Honey, Tennessee Fire in Tennessee Apple. Destilarna v Lynchburgu ostaja ena najbolj obiskanih ameriških turističnih znamenitosti, Jack Daniel’s pa velja za najbolje prodajani ameriški viski na svetu.