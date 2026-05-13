  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

    Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.
    Pri razvoju ikoničnega viskija je ključno vlogo odigral Nathan Green, ki je po odpravi suženjstva leta 1865 postal prvi glavni destilar v destilarni Jack Daniel’s. FOTO: Paul Sakuma/AP
    Galerija
    Pri razvoju ikoničnega viskija je ključno vlogo odigral Nathan Green, ki je po odpravi suženjstva leta 1865 postal prvi glavni destilar v destilarni Jack Daniel’s. FOTO: Paul Sakuma/AP
    Pi. K.
    13. 5. 2026 | 07:45
    13. 5. 2026 | 08:33
    5:03
    A+A-

    Proizvajalec viskija Jack Daniel’s, ameriško podjetje Brown-Forman, je zavrnil prevzemno ponudbo konkurenta Sazerac v vrednosti približno 15 milijard dolarjev. Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.

    Ponudba je prišla po propadlih pogovorih med Brown-Formanom in francoskim velikanom Pernod Ricard. Družina Brown, ki še vedno nadzoruje podjetje, bi po navedbah Reutersa raje videla povezavo s Pernodom, saj bi pri tej strukturi ohranila del lastništva in vpliva. Sazeracov predlog pa bi pomenil skoraj popoln prevzem in izgubo nadzora nad podjetjem.

    Morebitna združitev Brown-Formana in Sazeraca bi ustvarila enega največjih igralcev na ameriškem trgu viskija, s približno 30-odstotnim deležem ameriškega trga. Posel prihaja v času, ko se industrija žganih pijač sooča s padcem porabe alkohola in slabšimi prodajnimi rezultati.

    Zgodba Jack Daniel’s: od destilarne v Tennesseeju do globalne ikone

    Blagovna znamka Jack Daniel’s je nastala v drugi polovici 19. stoletja v mestu Lynchburg v ameriški zvezni državi Tennessee. Ustanovitelj Jasper Newton »Jack« Daniel se je destilacije učil pri pridigarju Danu Callu in njegovem sodelavcu Nathanu »Nearestu« Greenu, nekdanjem zasužnjenem Afroameričanu, ki danes velja za eno ključnih osebnosti pri razvoju recepture viskija Tennessee.

    Jack Daniel je okoli leta 1866 oziroma po nekaterih virih 1875 ustanovil legalno destilarno, ki jo podjetje še danes predstavlja kot prvo registrirano destilarno v ZDA. Ključna posebnost Jack Daniel’sa je tako imenovani »Lincoln County Process« – filtriranje destilata skozi oglje iz sladkornega javorja, kar daje viskiju mehkejši okus in ga ločuje od klasičnega bourbona.

    Zgodovinski viri navajajo, da je Green postal prvi glavni destilar destilarne Jack Daniel’s po odpravi suženjstva leta 1865. Velja tudi za prvega dokumentiranega afroameriškega master distillerja v ZDA. Dolga desetletja je bila njegova vloga skoraj izbrisana iz uradne zgodovine blagovne znamke. Šele leta 2016 je podjetje Brown-Forman javno priznalo Greenov prispevek in ga vključilo v uradno zgodovino Jack Daniel’sa.

    Danes zgodovinarji in raziskovalci ocenjujejo, da je Green pomembno vplival na razvoj recepture in tehnike viskija Tennessee, vzpostavitev procesa filtracije skozi javorjevo oglje, profesionalizacijo destilarne Jack Daniel’s ter širše priznanje afroameriškega vpliva na ameriško industrijo žganih pijač.

    Njegova zgodba je v zadnjih letih postala simbol širšega popravljanja zgodovinskih krivic in priznanja prispevka temnopoltih ustvarjalcev ameriške kulinarične in industrijske dediščine. Leta 2017 je nastala tudi premium znamka viskija Uncle Nearest, poimenovana po Nathanu Greenu, ki danes velja za eno najhitreje rastočih ameriških znamk viskija.

    Leta 1904 izbran za najboljši viski

    Prelomni trenutek za blagovno znamko se je zgodil leta 1904, ko je Jack Daniel’s Old No. 7 na svetovni razstavi v St. Louisu osvojil zlato medaljo za najboljši viski na svetu. Prav oznaka »Old No. 7« je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov ameriške alkoholne industrije, čeprav izvor imena še danes ni povsem pojasnjen.

    Podjetje je preživelo prepoved alkohola v ZDA, gospodarsko krizo in celo zaprtje med drugo svetovno vojno, ko je ameriška vlada prepovedala proizvodnjo viskija. Leta 1956 je destilarno kupil Brown-Forman, družina Motlow pa je še nekaj časa vodila proizvodnjo.

    V desetletjih po drugi svetovni vojni je Jack Daniel’s postal del ameriške pop kulture. Viski je oboževal pevec Frank Sinatra, pojavljal se je v filmih, glasbi in motociklistični kulturi, podjetje pa je zgradilo globalno prepoznavnost s prepoznavno črno-belo etiketo in kvadratno steklenico.

    Danes Jack Daniel’s poleg klasičnega Old No. 7 prodaja še premium linije, kot sta Gentleman Jack in Single Barrel Select, ter aromatizirane različice Tennessee Honey, Tennessee Fire in Tennessee Apple. Destilarna v Lynchburgu ostaja ena najbolj obiskanih ameriških turističnih znamenitosti, Jack Daniel’s pa velja za najbolje prodajani ameriški viski na svetu.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

    Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
    Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Veter in toča razdejala Slovenijo, pestro tudi na Hrvaškem

    Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu, tudi v Zgornji Dravski dolini, pa celo do nižin.
    12. 5. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Courtois bi igral za 30 milijonov, soproga mu grozi z ločitvijo

    Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois se je znašel pred eno najtežjih odločitev v karieri, pri čemer je zanimivo, da ne gre za športne razloge.
    12. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je karpalni kanal in kako ga uspešno zdraviti

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 27. 5. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Jack Daniel'sviskiSazaracPernod Ricard

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Perez ne bo dopustil kaosa, sklical je volitve

    Predsednik madridskega Reala Florentino Perez je na tiskovni konferenci napovedal nove volitve in obljubil, da bo poračunal z notranjimi sovražniki.
    Tim Erman 13. 5. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljske težnje

    Trump objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in pripisom 51. država ZDA

    Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v odzivu dejala, da to ni v načrtu. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija.
    13. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Pastirske poti

    Narava ni tumasta. Tumasti smo ljudje

    Sredi neokrnjene narave na pastirskih poteh izvemo, zakaj v Solčavi ni koruze, kaj so olcerske ljubice in da cesto dolgujejo bickam.
    Špela Kuralt 13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Jim Thompson: Morilec v meni

    Noir kriminalka enega najbolj neizprosnih portretistov temne plati človeške psihe.
    13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzem

    Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

    Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.
    13. 5. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Pastirske poti

    Narava ni tumasta. Tumasti smo ljudje

    Sredi neokrnjene narave na pastirskih poteh izvemo, zakaj v Solčavi ni koruze, kaj so olcerske ljubice in da cesto dolgujejo bickam.
    Špela Kuralt 13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Jim Thompson: Morilec v meni

    Noir kriminalka enega najbolj neizprosnih portretistov temne plati človeške psihe.
    13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzem

    Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

    Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.
    13. 5. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Digitalni svet se ne ustavlja. Ste pripravljeni?

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Ko internet odpove, mnogi naredijo veliko napako

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo