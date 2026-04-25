Jadranje: industrija, ki jo imamo – a je še ne razumemo

Ključno vprašanje: kako iz kompleksnega, elitnega, razpršenega športa narediti razumljivo, gledljivo in investicijsko privlačno industrijo.

Na Malti, sredi Sredozemlja, kjer je jadranje del vsakdana, so se med 17. in 20. aprilom srečali predstavniki evropskih jadralnih zvez, strokovnjaki in odločevalci, povezani v Eurosaf. Takšna srečanja so na prvi pogled videti kot formalnost: skupščina, poročila, projekti, mreženje. V resnici pa odpirajo precej širše vprašanje. Ne le, kam gre evropsko jadranje, temveč tudi, ali ga Evropa sploh zna razumeti v vsej njegovi širini.

In enako vprašanje si lahko postavi Slovenija.

FOTO: Reuters

Ko pri nas govorimo o jadranju, seveda, če ne mislimo na prijetno preživljanje prostega časa, še vedno najprej pomislimo na šport. Na veter, regate, olimpijske nastope, medalje, klube in posameznike. Redkeje pa pomislimo, da je jadranje tudi industrija. In to ne majhna.

Po ocenah gre globalno za dejavnost, vredno več deset milijard evrov: od proizvodnje plovil, jadralne in varnostne opreme, novih materialov in tehnologij do logistike, infrastrukture, navtičnega turizma, dogodkov, medijskih pravic in izobraževanja. Jadranje ni samo disciplina na vodi. Je ekosistem.

Ta »več deset milijard evrov« ni abstraktna številka. Globalni navtični sektor danes presega 50 milijard evrov na leto, pri čemer velik delež ustvarja prav Evropa. Podjetja, kot je Beneteau, vsako leto proizvedejo na tisoče plovil in ustvarjajo milijardne prihodke. Hkrati dogodki, kot sta SailGP in America’s Cup, privabljajo globalne sponzorje, televizijske pravice in investicije mest. Jadranje je po tej plati bliže medijski industriji in tehnološkemu razvoju kot klasičnemu športu.

FOTO: Petra Kovič

Prav to je ena ključnih poant, ki jih je bilo mogoče razbrati tudi iz pogovorov na Malti.je v intervjuju za Nedelo opozorila na paradoks, ki presega šport: Evropa ima tradicijo, znanje, infrastrukturo in največjo koncentracijo regat na svetu, vendar svojega položaja ne pretvarja dovolj odločno v skupno strategijo. Evropa po njenih besedah dominira, a ne vodi dovolj strateško.

To je pomembna misel. Ne le za Evropo, tudi za Slovenijo.

Evropa ima skoraj vse, kar potrebuje za vodilno vlogo – razen enotne smeri. Jadranje ostaja razdeljeno med nacionalne zveze, ki sledijo lastnim interesom, olimpijskim ciklom in lokalnim prioritetam. Krovne strukture, kot je v Evropi Eurosaf, imajo omejen vpliv, medtem ko razvoj formata, ki je v domeni svetovne krovne organizacije World Sailing, vse bolj prevzemajo zasebni akterji. Globalni projekti, kot je SailGP, nastajajo zunaj klasičnih evropskih struktur in sledijo logiki kapitala, medijev in gledanosti. Iz evropskih struktur so se razvile legendarne oceanske dirke, kot je Ocean Race, Vendee Globe, Mini Transat, Rolex Fastnet, Giraglia ali Middle Sea Race, ki sodijo med najbolj legendarne odprtomorske regate. Rezultat je razkorak: Evropa še vedno proizvaja znanje in tradicijo, a prihodnost športa vse manj oblikuje sama.

Jadranje ni hobi, ampak platforma

Današnje jadranje ni več samo športna panoga, ujeta med tradicijo in romantiko morja. Je platforma, na kateri se stikajo šport, industrija, turizem, tehnologija, trajnost in tudi geopolitika.

Velike regate niso več le tekmovanja. So dogodki, ki privabljajo kapital, partnerje, mesta, države in blagovne znamke. Vse več projektov gradi na formatu, zgodbi in medijski razumljivosti. Jadranje se poskuša približati sodobnemu občinstvu, ki ne spremlja več nujno pravil ali vetrovnih taktik, temveč išče jasen format, ritem in pripoved.

To je eden od vzrokov, da je vprašanje prihodnosti jadranja danes tudi vprašanje njegove berljivosti. Šport je kompleksen, zahteva znanje, izkušnjo in razumevanje narave. Prav zato je težje množično gledljiv kot nogomet ali košarka. A ravno tu se začne industrijski del zgodbe: v sposobnosti, da kompleksnost prevedeš v format, ki ga razume širša javnost.

FOTO: Petra Kovič

To dilemo zelo neposredno odpira tudi pogled iz Slovenije. Na srečanju, ki ga je na Malti organizirala Evropska jadralna federacija, je bila Slovenija izjemno prepričljiva v svoji vsebinski drži. Eldina Domazet, generalna sekretarka Jadralne zveze Slovenije, je takole poudarila enega ključnih izzivov sodobnega jadranja: »Jadranje se mora soočiti z realnostjo, da kot šport ni medijsko enostavno berljiv. Za gledalca je kompleksno, zato težje privablja množice – in posledično tudi sponzorje. Če želimo kot šport rasti, bomo morali najti ravnotežje med ohranjanjem tradicije in prilagajanjem sodobnim pričakovanjem gledalcev.«

Jadranje torej ni manj relevantno zato, ker ni množično. Prej nasprotno. Relevantno je zato, ker povezuje področja, ki bodo v prihodnosti samo še pomembnejša: morje, mobilnost, podatke, materiale, energijo, trajnost in varnost.

Ta razmislek ni lokalen. Gre za globalni problem jadranja. V svetu, kjer šport živi od pozornosti – od gledanosti, digitalnih platform in sponzorskih zgodb – olimpijsko jadranje še vedno išče format, ki bi njegovo kompleksnost prevedel v razumljivo in za gledalce privlačno izkušnjo. Podobno, kot je to uspelo komercialnim jadralskim dogodkom, kot je Americas Cup.

Slovenija ima več, kot si prizna

Za državo, kot je Slovenija, je ta tema še posebej zanimiva. Jadranje je eden redkih športov, v katerem smo od osamosvojitve navzoči na vseh olimpijskih igrah. Imamo medalje, močna imena, tradicijo, klube in znanje. Imamo dostop do morja. Imamo tudi podjetja, strokovnjake in okolje, ki razume materiale, navtiko, logistiko in športno infrastrukturo.

A kljub temu jadranja še vedno ne razumemo kot celote.

Še vedno ga dojemamo predvsem skozi rezultate posameznikov. Manj pa skozi vprašanje, kakšno razvojno, gospodarsko in simbolno vrednost lahko ustvarja. Ne znamo ga dovolj jasno umestiti med področja, kjer se šport prepleta z industrijo in kjer država lahko iz tradicije zgradi sodobno zgodbo.

To se vidi tudi v praksi. Slovensko jadranje živi predvsem zaradi klubov, trenerjev, družin in posameznikov, ki nosijo sistem na svojih ramenih. Imamo otoke odličnosti, nimamo pa še zares povezanega sistema. In to je razlika med uspehom ter dolgoročno strategijo.

Industrija, kjer športniki niso nujno na vrhu verige

Eden izmed paradoksov jadranja je, da je športni del pogosto najmanj finančno nagrajen del celotnega sistema. Vrednost se ustvarja v opremi, proizvodnji, storitvah, infrastrukturi, dogodkih, tehnologiji in turizmu. Športniki, trenerji in sodniki pa pogosto delujejo v precej bolj negotovih razmerah.

To je pomembno razumeti tudi doma. Ko govorimo o jadranju, ne govorimo le o tem, koliko stane jadrnica ali koliko stane sezona za vrhunskega športnika. Govorimo o tem, kdo ustvarja vrednost, kdo jo pobira in kdo v sistemu nosi največje breme.

A prav tu se odpre še eno, pogosto spregledano vprašanje: kdo si vrhunsko športno jadranje sploh lahko privošči? »Vstopni stroški – oprema, treningi, logistika, tekmovanja – so na začetku športne poti dobro podprti s klubi, celo zelo dostopni v primerjavi z drugimi športi, a kasneje hitro presežejo zmožnosti povprečne družine. V zadnjih osmih letih je zveza z usmerjenim financiranjem trenerjev v prehodnih razredih omogočila pomemben razvojni preboj, ki ga nekateri klubi zelo uspešno nadgrajujejo. Javna sredstva sicer delno pokrivajo stroške nastopov na prvenstvih, medtem ko oprema, ki sistemsko ni financirana, ostaja velik finančni izziv.

FOTO: Uroš Kekuš Kleva

Jadranje tudi nima klasične športne infrastrukture – stadionov ali dvoran; morje in veter sta sicer brezplačna, vendar je logistika bistveno zahtevnejša. Ne gre le za nabavo, temveč tudi za prevoz opreme na prizorišča, kar jadranje postavlja med organizacijsko najbolj kompleksne športe,« pojasnjuje Samo Lozej, predsednik Jadralne zveze Slovenije. V številnih okoljih je pot v šport še vedno odvisna od družinskega kapitala. To pomeni, da jadranje, kljub svoji globalni industrijski rasti, ostaja socialno omejeno. Za mlade to ni le športna izbira, temveč finančna realnost: talent pogosto ni dovolj. In če šport ostane zaprt, dolgoročno izgublja tudi širšo bazo, iz katere bi lahko rasel.

Če tega ne razumemo, ostajamo ujeti v napačno vprašanje. Ne v tem, ali imamo talent. To je jasno, da ga imamo. Pravo vprašanje je, ali znamo iz tega talenta, znanja in tradicije zgraditi trajnejši model.

Malta kot opomnik

Srečanje na Malti je bilo pomembno prav zato, ker je pokazalo širšo sliko. Evropsko jadranje ni samo koledar regat, temveč prostor strateškega razmisleka: o novih formatih, povezovanju z institucijami, sodelovanju z industrijo, trajnosti, vključevanju mladih generacij in prihodnji vlogi morja v svetu.

To ni več obrobna tema za jadralne kroge. Morje je danes prostor trgovine, energetike, podatkovnih poti, logistike in varnosti. Jadranje pa je eden redkih športov, ki so s tem prostorom neposredno povezani. Zato ni le šport. Je tudi del širšega evropskega in globalnega konteksta.

V tem smislu je Malta ponudila aktualen povod, da tudi pri nas jadranje pogledamo drugače. Ne le kot nekaj lepega, tradicionalnega in uspešnega, ampak kot področje, kjer imamo realen potencial. In kjer nam največkrat manjka prav tisto, na kar je opozorila tudi predsednica Eurosafa: jasnejša skupna smer.

Imamo industrijo. Imamo zgodbo. Imamo trenutek

Slovenija ne more tekmovati z velikostjo velikih pomorskih držav. Lahko pa tekmuje z jasnostjo, znanjem in fokusom. Lahko postane prostor, kjer se šport, razvoj in gospodarstvo povežejo v prepoznavno zgodbo. Jadranje lahko razume kot del svoje identitete in prihodnosti, ne le kot prijeten ostanek tradicije.

Za to pa je potreben miselni preskok.

Da nehamo gledati samo regato in začnemo videti tudi vse, kar jo omogoča. Da nehamo videti samo športnika in začnemo razumeti ekosistem. Da nehamo govoriti samo o strošku in začnemo govoriti o vrednosti.

Jadranje v Sloveniji ni problem. Problem je, da ga še vedno beremo preozko.

In prav zato je bila Malta dober opomnik: jadranje je industrija, ki jo imamo — a je še ne razumemo.

Namig: poslušajte podkast Supermoč z Mitjo Margonom.