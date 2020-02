Januarja manj gradbenih dovoljenj kot lani

Preberite še:

Kam bodo zanihale cene stanovanj

V januarju je bilo izdanih 10 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju lani, v njih načrtovanih stanovanj pa je bilo dva odstotka manj kot v stavbah, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v januarju 2019.Gradbena dovoljenja za stavbe, izdana v januarju, so dovoljevala gradnjo 350 stanovanj, to je 48 odstotkov več stanovanj, kot so jih dovoljevala dovoljenja, izdana v decembru 2019, in 2 odstotka manj stanovanj, kot dovoljenja, izdana v januarju 2019, kažejo podatki statističnega urada.Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 25 odstotkov manj, za nestanovanjske stavbe pa 2 odstotka več gradbenih dovoljenj kot v januarju lani.