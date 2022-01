Janusova obraza ameriške inflacije

V nadaljevanju preberite:

Celo predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell zdaj soglaša, da v ZDA inflacije še ne bo tako kmalu konec, in pri Fedu so že za letos napovedali pomembno zmanjšanje nakupov vrednostnih papirjev ter večkratno višanje obrestnih mer. Rast cen ostaja med najbolj vročimi vprašanji sedanjega ameriškega trenutka in državljani, jezni med polnjenji dragega bencina in odštevanjem denarja za živila in drugo, odrekajo podporo vladi.