Japonska si ne more več privoščiti strateške zmede

Čeprav načela, ki jih je Japonska zagovarjala v povojnem obdobju, sama po sebi niso bila napačna, zdaj zadržanost prinaša vse večje strateške stroške.

Ni pretirano reči, da ima Japonska le še 12 let časa, da si zagotovi prihodnost. Leta 2038 bo kitajski predsednik Xi Jinping star 85 let. Dokler bo zdrav, si je težko predstavljati, da bi opustil ambicije po popolni priključitvi Tajvana h Kitajski. Japonska ima torej največ dvanajst let časa, da prepreči korake v tej smeri. Uspeh ali neuspeh bo odločilno vplival na njeno usodo. Japonska ne more več računati, da je čas na njeni strani. Dvanajst let hitro mine. Japonska si je že leta 2014 zagotovila vlogo gostiteljice olimpijskih iger 2020. To se zdi še vedno nedavno, vendar se je svet od takrat močno spremenil. Geopolitični čas zdaj teče precej hitreje, kot se razvija javno zavedanje. Če želi Japonska ohraniti svojo strateško avtonomijo, mora biti sposobna prepričljivo pojasniti, zakaj ne ...