Japonska železna lady

Nedavna inavguracija Sanae Takaiči za japonsko predsednico vlade je nedvomno prelomna.

Zakaj je Japonska tako dolgo čakala na premierko? To se morda zdi nepošteno vprašanje. Združene države Amerike (ZDA), na primer, še nikoli niso izvolile predsednice, Komunistične partije Kitajske pa še nikoli ni vodila ženska. Tudi Nizozemska, nekoč bastijon liberalizma, še nikoli ni imela predsednice vlade. V Aziji je bilo sicer nekaj žensk na čelu držav, vendar so bile skoraj vedno hčere slavnih voditeljev. Indijska premierka Indira Gandhi je bila hči Džavaharlala Nehruja, prvega premiera države, južnokorejska predsednica Park Geun Hje pa hči Park Čong Hija, vojaškega diktatorja iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub temu ima Japonska očitno težave z enakostjo spolov. V poročilu Global Gender Gap 2024 je Japonska med 146 državami zasedla 118. mesto, medtem ko je ...