Japonski avtomobilski velikani so v resnih težavah

Na žalostni tiskovni konferenci prejšnji mesec je Mibe Tošihiro, izvršni direktor Honde, napovedal, da bo japonski avtomobilski proizvajalec poslovno leto, ki se konča marca, prvič po letu 1957 sklenil s čisto izgubo – in za ta neuspeh je Mibe prevzel osebno odgovornost. V znak kesanja je dejal, da si bo za 30 odstotkov znižal plačo, prav tako jo bo znižal svojemu namestniku. Honda pa ni edini japonski proizvajalec avtomobilov, ki se je znašel pod hudim pritiskom. Na panožnem dogodku teden pozneje je Mibe izrekel ostro opozorilo: »Japonska avtomobilska industrija je na robu preživetja.«