Japonski scenariji, učna ura za Evropo

Danes sta izraza negativna obrestna mera in japonski scenarij za povprečnega evropskega vlagatelja nekaj povsem vsakdanjega, čeprav sta še pred nekaj leti zvenela še tako utopično in pesimistično. V letih po finančni krizi pa se je moral tako imenovanemu okolju negativnih ali ultra nizkih obrestnih mer nekako prilagoditi tudi evropski finančni sistem.Evropske banke se na okolje prilagajo zelo počasi, in sicer s postopno racionalizacijo poslovanja in nižanjem meje, pri kateri del bremena stroškov negativnih obresti nosijo tudi komitenti. Na finančnih trgih je bilo vlaganje v obveznice v tretjem četrtletju, v katerem je bilo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.