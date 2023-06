Jastrebi in golobi ta teden spet o obrestih

Evropska centralna banka, ameriška Federal Reserve, Bank of Japan in še nekatere najpomembnejše svetovne centralne banke ta teden znova odločajo o denarni politiki in zvišanju obrestnih mer. Vsaj kar zadeva ECB, bi bilo glede na napovedi veliko presenečenje, če v četrtek ne bi znova zvišala vseh treh ključnih obrestnih mer za 0,25 odstotne točke. Vprašanje pa je, koliko.

Zadnji gospodarski podatki za evrodeželo so sicer mešani: povprečna stopnja inflacije v 20 državah z evrom se je maja znižala nad pričakovanji, s sedem na 6,1 odstotka. Na drugi strani pa je evrsko območje v prvem četrtletju nepričakovano zašlo v tehnično recesijo, saj so revidirani podatki o gospodarski rasti pokazali, da se je BDP drugo četrtletje zapored znižal za 0,1 odstotka.

Več možnosti za jastrebovsko ukrepanje

Članice evrskega območja imajo sicer zdaj zelo različne stopnje inflacije. Medtem ko se je letna rast cen v Luksemburgu, Belgiji in Španiji maja spustila pod tri odstotke, in skoraj že dosegla inflacijski cilj ECB, v nekaterih manjših članicah (baltske države, Slovaška) še kar vztraja nad desetimi odstotki. Tudi v Sloveniji imamo nadpovprečno visoko, nekaj čez osemodstotno medletno rast cen. Ključen izziv sicer povsod ostaja še vedno zelo visoka tako imenovana osnovna inflacija, torej rast cen, očiščena učinkov podražitev hrane in energije. Ta zdaj v povprečju znaša 5,3 odstotka, in dokler se ne bo bolj približala dvema odstotkoma, si ECB ne more privoščiti počitka pri obrestnih dvigih.

Evropska denarna oblast, ki sicer vseskozi zagotavlja, da bo ukrepala na podlagi podatkov, bo po najverjetnejšem scenariju tokrat znova zvišala obrestne mere za četrt odstotne točke, to vajo naj bi ponovila tudi na prihodnji monetarni seji 27. julija, verjetno pa ni izključen še podoben dvig v septembru. Ali če se izrazimo v centralnobančnem žargonu: v trenutnih razmerah v evrodeželi je precej bolj verjetno »jastrebovsko« kot »golobje« ukrepanje. Za zdaj sicer ključna depozitna obrestna mera ECB znaša 3,25 odstotka in je 3,75 odstotne točke višja kot pred letom dni. Posledično se viša tudi euribor, ki draži posojila s spremenljivo obrestno mero.

Več negotovosti glede poteze Feda

Nekaj več negotovosti je glede tokratnega obrestnega ukrepanja Federal Reserve (Fed). Ameriška centralna banka je pri spopadu z inflacijo ukrepala prej od evropskih kolegov, tamkajšnja stopnja inflacije je s 4,9 odstotka tudi nižja kot v evrskem območju. Obrestne mere je v dobrem letu dvignila že desetkrat, nazadnje pred dobrim mesecem, na območje med pet in 5,25 odstotka, torej na najvišjo raven po avgustu 2007. Analitiki ocenjujejo, da bi Fed to sredo lahko pustil obresti nespremenjene, nato pa bi znova ukrepal prihodnji mesec na podlagi novih podatkov o inflaciji in brezposelnosti. Podobno kot v Evropi tudi v ZDA vzbujajo skrb podatki o porastu storitvene inflacije.

ECB in BS ta teden z novimi napovedmi

ECB bo sicer ta teden predstavila tudi svoje najnovejše makroekonomske projekcije za evrsko območje, z napovedmi gospodarske rasti in rasti cen za to in prihodnje leto. Analitiki nestrpno pričakujejo predvsem projekcije inflacije in časovna pričakovanja ECB glede približevanja dvoodstotnemu cilju, zlasti v letih 2024 in 2025.

Ta teden pričakujemo tudi nove makroekonomske napovedi za našo državo, ki jih bo tako kot vsak junij predstavila Banka Slovenije.