Jata Emona na prelomu, ki je mnoge potopil

Če hoče Slovenija ohraniti lastno živilsko industrijo, mora biti ta sposobna prodora na tuje trge

Večina slovenske živilskopredelovalne industrije je v tuji lasti. Od desetih največjih podjetij v panogi proizvodnje živil in pijač imajo pretežno domače lastništvo le štiri, med prvimi petimi pa le še eno – Jata Emona, ki pa je skoraj v celoti odvisno od slovenskega trga. Vse to lahko opazno vpliva na slovenske strateške načrte o razvoju živilske industrije. Ob občutno povečanih potrebah po samopreskrbi na ključnih življenjskih področjih vse pomembnejše postaja tudi živilskopredelovalna dejavnost. Tej se nekako pripisujeta razmeroma nizka dodana vrednost in dobičkonosnost z nizkimi plačami. Tudi zato se je veliko slovenskih podjetij v tej dejavnosti v preteklih dveh desetletjih znašlo v težavah. Država pa je, mogoče ozkogledno, spregledala širši pomen in dopustila nenadzorovano ...