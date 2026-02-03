Jata Emona na prelomu, ki je mnoge potopil

Če hoče Slovenija ohraniti lastno živilsko industrijo, mora biti ta sposobna prodora na tuje trge
Edvard Fonda (z leve), nekdanji lastnik in direktor družbe Kras, Stojan Hergouth, večinski lastnik in direktor Jate Emone, in Borut Volk v obdobju, ko je Jata Emona kupila Kras. Foto Jure Eržen
Večina slovenske živilskopredelovalne industrije je v tuji lasti. Od desetih največjih podjetij v panogi proizvodnje živil in pijač imajo pretežno domače lastništvo le štiri, med prvimi petimi pa le še eno – Jata Emona, ki pa je skoraj v celoti odvisno od slovenskega trga. Vse to lahko opazno vpliva na slovenske strateške načrte o razvoju živilske industrije.
Ob občutno povečanih potrebah po samopreskrbi na ključnih življenjskih področjih vse pomembnejše postaja tudi živilskopredelovalna dejavnost. Tej se nekako pripisujeta razmeroma nizka dodana vrednost in dobičkonosnost z nizkimi plačami. Tudi zato se je veliko slovenskih podjetij v tej dejavnosti v preteklih dveh desetletjih znašlo v težavah. Država pa je, mogoče ozkogledno, spregledala širši pomen in dopustila nenadzorovano ...
