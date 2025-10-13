Pobude, da za določena javna naročila ne bi veljala popolna transparentnost

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je na Delovi konferenci Dual use dala pobudo, da za določena javna naročila za krepitev varnosti v družbah kritične infrastrukture, kot je koprsko pristaniško podjetje, ne bi veljala popolna transparentnost in da bi glede tega potrebovali nova pravila. V tej ideji v državni kritični infrastrukturi niso osamljeni. Nasprotno pa ocenjujejo na ministrstvu za javno upravo.

Luka Koper je po besedah Nevenke Kržan del kritične infrastrukture posebnega pomena za državo, pa tudi širšo okolico, in hkrati so kot delniška družba v večinski državni lasti zavezani javnemu naročanju.

Mogoče ni nujno, da so javni razpisi, namenjeni krepitvi varnosti in odpornosti, celotni javnosti na vpogled, je ocenila: »V razmislek bi dala pobudo, da se za določene nabave, ki pomenijo krepitev naše odpornosti, uporabi ali določi nova regulativa, seveda ob predpostavki nadzora in transparentnosti. Imeli smo namreč primer, da so vsi novinarji v Sloveniji vedeli, kakšne drone in koliko smo jih kupili. To mogoče ni ravno primerno glede na to, da smo pomembni ne samo za Slovenijo, ampak tudi za nemoteno oskrbo in neprekinjeno poslovanje tudi številnih subjektov v naši okolici in seveda smo s tem tudi potencialna tarča.«

S tem pogledom se strinjajo v Elektru Ljubljana: »Določene nabave, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem varnosti kritične infrastrukture, zahtevajo posebno obravnavo. S tem bi se omogočilo hitrejše ter učinkovitejše ukrepanje v situacijah, kjer je odzivni čas ključen.«

Na vprašanje, ali popolna transparentnost povečuje ranljivost njihovih sistemov, so v elektrodistribucijskem podjetju odgovorili, da ta sama po sebi ne ogroža neposredno varnosti, vendar pa lahko v določenih primerih razkritje podrobnosti o tehničnih rešitvah, dobaviteljih ali količinah poveča možnost zlorab. »Trenutno ukrepamo v okviru veljavne zakonodaje o javnem naročanju, pri čemer skrbno oblikujemo razpisno dokumentacijo tako, da ne razkrivamo podrobnosti, ki bi lahko vplivale na varnost sistema, uporabljamo pravne podlage, ki omogočajo omejitev razkritja posameznih občutljivih podatkov, kadar je to utemeljeno, in sodelujemo z varnostnimi strokovnjaki pri pripravi postopkov, da zagotovimo ravnotežje med transparentnostjo in varnostjo.«

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

MJU: Zakon omogoča ravnotežje

Na ministrstvu za javno upravo (MJU), kjer deluje direktorat za javno naročanje, pojasnjujejo, da mora biti oddaja javnih naročil v prvi vrsti transparentna, saj to zagotavlja preglednost porabe javnih sredstev ter omogoča konkurenčnost in učinkovitost v sistemu javnega naročanja. Kljub temu zakonodaja daje možnost zaščite določenih občutljivih informacij, kar pomeni, da transparentnost ne posega v varovanje občutljivih informacij.

Tako 35. člen zakona o javnem naročanju omogoča, da naročnik določi zahteve za gospodarske subjekte, katerih namen je varovanje zaupnosti informacij, ki jih naročnik da na voljo med postopkom javnega naročanja, 90. člen pa dopušča omejitve dostopa do dokumentacije, kadar gre za varovanje javnega interesa. To pomeni, da lahko subjekti kritične infrastrukture že danes zaščitijo občutljive podatke, ne da bi se odpovedali osnovnim načelom javnega naročanja, kot sta transparentnost in konkurenčnost, so prepričani v MJU.

Na področju nabav obrambe in varnosti pa velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, kjer se večina javnih naročil kljub občutljivosti izvaja prek transparentnih javnih objav. Izjeme so dovoljene le v izjemnih primerih, ko gre za bistvene varnostne interese države. O upravičenosti takšnih izjem presoja medresorska komisija.

»Obstoječi pravni okvir torej že omogoča ravnotežje med varnostjo in transparentnostjo. Ključno je, da se izjeme uporabljajo premišljeno in v skladu z načelom sorazmernosti ter ne uvajajo sistemskih izključitev, ki bi lahko imele negativne posledice za preglednost in integriteto javnega naročanja. Navsezadnje pa naj omenimo, da je takšen pravni okvir sprejet na podlagi evropskih javnonaročniških direktiv, ki za vse države članice EU uvajajo podobno ureditev in določanje dodatnih izjem ni dopustno,« so še poudarili na ministrstvu.