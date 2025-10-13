  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Pobude, da za določena javna naročila ne bi veljala popolna transparentnost

    Na področju nabav obrambe in varnosti velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
    Luka Koper je del kritične infrastrukture posebnega pomena za državo in tudi za širšo okolico, hkrati so kot delniška družba v večinski državni lasti zavezani javnemu naročanju. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Galerija
    Luka Koper je del kritične infrastrukture posebnega pomena za državo in tudi za širšo okolico, hkrati so kot delniška družba v večinski državni lasti zavezani javnemu naročanju. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Nejc Gole
    13. 10. 2025 | 09:16
    13. 10. 2025 | 09:32
    4:54
    A+A-

    Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je na Delovi konferenci Dual use dala pobudo, da za določena javna naročila za krepitev varnosti v družbah kritične infrastrukture, kot je koprsko pristaniško podjetje, ne bi veljala popolna transparentnost in da bi glede tega potrebovali nova pravila. V tej ideji v državni kritični infrastrukturi niso osamljeni. Nasprotno pa ocenjujejo na ministrstvu za javno upravo.

    Luka Koper je po besedah Nevenke Kržan del kritične infrastrukture posebnega pomena za državo, pa tudi širšo okolico, in hkrati so kot delniška družba v večinski državni lasti zavezani javnemu naročanju.

    Mogoče ni nujno, da so javni razpisi, namenjeni krepitvi varnosti in odpornosti, celotni javnosti na vpogled, je ocenila: »V razmislek bi dala pobudo, da se za določene nabave, ki pomenijo krepitev naše odpornosti, uporabi ali določi nova regulativa, seveda ob predpostavki nadzora in transparentnosti. Imeli smo namreč primer, da so vsi novinarji v Sloveniji vedeli, kakšne drone in koliko smo jih kupili. To mogoče ni ravno primerno glede na to, da smo pomembni ne samo za Slovenijo, ampak tudi za nemoteno oskrbo in neprekinjeno poslovanje tudi številnih subjektov v naši okolici in seveda smo s tem tudi potencialna tarča.«

    S tem pogledom se strinjajo v Elektru Ljubljana: »Določene nabave, ki so neposredno povezane z zagotavljanjem varnosti kritične infrastrukture, zahtevajo posebno obravnavo. S tem bi se omogočilo hitrejše ter učinkovitejše ukrepanje v situacijah, kjer je odzivni čas ključen.«

    Na vprašanje, ali popolna transparentnost povečuje ranljivost njihovih sistemov, so v elektrodistribucijskem podjetju odgovorili, da ta sama po sebi ne ogroža neposredno varnosti, vendar pa lahko v določenih primerih razkritje podrobnosti o tehničnih rešitvah, dobaviteljih ali količinah poveča možnost zlorab. »Trenutno ukrepamo v okviru veljavne zakonodaje o javnem naročanju, pri čemer skrbno oblikujemo razpisno dokumentacijo tako, da ne razkrivamo podrobnosti, ki bi lahko vplivale na varnost sistema, uporabljamo pravne podlage, ki omogočajo omejitev razkritja posameznih občutljivih podatkov, kadar je to utemeljeno, in sodelujemo z varnostnimi strokovnjaki pri pripravi postopkov, da zagotovimo ravnotežje med transparentnostjo in varnostjo.«

    Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    MJU: Zakon omogoča ravnotežje

    Na ministrstvu za javno upravo (MJU), kjer deluje direktorat za javno naročanje, pojasnjujejo, da mora biti oddaja javnih naročil v prvi vrsti transparentna, saj to zagotavlja preglednost porabe javnih sredstev ter omogoča konkurenčnost in učinkovitost v sistemu javnega naročanja. Kljub temu zakonodaja daje možnost zaščite določenih občutljivih informacij, kar pomeni, da transparentnost ne posega v varovanje občutljivih informacij.

    Tako 35. člen zakona o javnem naročanju omogoča, da naročnik določi zahteve za gospodarske subjekte, katerih namen je varovanje zaupnosti informacij, ki jih naročnik da na voljo med postopkom javnega naročanja, 90. člen pa dopušča omejitve dostopa do dokumentacije, kadar gre za varovanje javnega interesa. To pomeni, da lahko subjekti kritične infrastrukture že danes zaščitijo občutljive podatke, ne da bi se odpovedali osnovnim načelom javnega naročanja, kot sta transparentnost in konkurenčnost, so prepričani v MJU.

    Na področju nabav obrambe in varnosti pa velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, kjer se večina javnih naročil kljub občutljivosti izvaja prek transparentnih javnih objav. Izjeme so dovoljene le v izjemnih primerih, ko gre za bistvene varnostne interese države. O upravičenosti takšnih izjem presoja medresorska komisija.

    »Obstoječi pravni okvir torej že omogoča ravnotežje med varnostjo in transparentnostjo. Ključno je, da se izjeme uporabljajo premišljeno in v skladu z načelom sorazmernosti ter ne uvajajo sistemskih izključitev, ki bi lahko imele negativne posledice za preglednost in integriteto javnega naročanja. Navsezadnje pa naj omenimo, da je takšen pravni okvir sprejet na podlagi evropskih javnonaročniških direktiv, ki za vse države članice EU uvajajo podobno ureditev in določanje dodatnih izjem ni dopustno,« so še poudarili na ministrstvu.

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    PhotoTuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Lahko Evropa končno popravi stanje na svojih kapitalskih trgih?

    EU zaradi pomanjkanja konkurenčnosti ponovno spodbuja vzpostavitev finančnega trga. Nekateri vlagatelji menijo, da bi lahko bilo tokrat drugače.
    Financial Times 19. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javno naročanje

    Hitrejši postopki v javnem naročanju so bolj konkurenčni

    Evropska komisija je začela z javno razpravo za morebitno spremembo pravil javnega naročanja.
    Nejc Gole 15. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Javno naročanje

    Hitrejši postopki v javnem naročanju so bolj konkurenčni

    Evropska komisija je začela z javno razpravo za morebitno spremembo pravil javnega naročanja.
    Nejc Gole 15. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Hibridno delo državnih uradnikov

    Uradniki delajo od doma, državljani pa se morajo naročati in čakati

    O organizaciji dela načelniki UE odločajo samostojno. Na ministrstvu za javno upravo napovedujejo, da bodo to prakso letos poenotili.
    Manja Pušnik 28. 1. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    javno naročanjezakonodajaministrstvo za javno upravojavna naročilazakon o javnem naročanjuLuka Koper

    Novice  |  Znanoteh
    Nobelova nagrada

    Kdo bo prejemnik »ekonomskega Nobela« – AI ali raziskovalci neenakosti?

    Danes bo v Stockholmu znova »zadišalo po belem dimu« – razglašena bo Nobelova nagrada za ekonomijo.
    13. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Medeja

    Ocenjujemo: Medeja/SNG Maribor

    Interpretacija naslovne vloge Helene Minić Matanić je osupljivo natančna manifestacija filigransko niansiranih emocij in mentalnih stanj.
    Peter Rak 13. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Kmalu začetek sezone

    Košarkarji LA Lakers brez Dončića do prve zmage na pripravah

    Tudi pri bojevnikih v ekipi ni bilo glavnih igralcev, med njimi sta manjkala Stephen Curry in Jimmy Butler.
    13. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kritična infrastruktura

    Pobude, da za določena javna naročila ne bi veljala popolna transparentnost

    Na področju nabav obrambe in varnosti velja poseben režim na podlagi zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti.
    Nejc Gole 13. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Hrvaška ima zagotovljeno vozovnico za Ameriko, Dalić: Smo nogometna velesila

    Hrvaška se je z zmago nad Gibraltarjem uvrstila še na sedmo od zadnjih osmih svetovnih prvenstev. Češka si je s spodrsljajem v gosteh nakopala precej težav.
    Luka Škoda 13. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
