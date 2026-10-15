Javne naložbe so proračunsko odgovorne

Ali bolnišnica lahko zaposli medicinske sestre, šola popravi streho ali država zgradi omrežje za čisto energijo, je pogosto odvisno od dejavnikov, o katerih mediji redko poročajo. V številnih državah pravila, ki omejujejo primanjkljaje, dolg ali porabo, na koncu odločajo, ali vlade lahko vlagajo v prihodnost. Te omejitve so pomembnejše kot kdajkoli prej. Medtem ko so se finančni ministri zbrali v Bangkoku na letnih zasedanjih Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, Mednarodni denarni sklad že opozarja, da je dolg blizu najvišje ravni od druge svetovne vojne. Sporočilo sklada za vlade je, da je fiskalna konsolidacija nujna, čeprav je s tem povezana visoka politična cena. Predvideno je, da bodo sedanje boleče odločitve jutri zagotovile trdnejšo podlago za javne finance. Vendar ...