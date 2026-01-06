Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), obvešča javnost, da je dne 6. 1. 2026 na svoji spletni strani objavil oglas o začetku postopka javnega zbiranja zavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., ki je v lasti Republike Slovenije.

Glavno premoženje družbe je nepremičnina – poslovni prostori površine 1.401,30 m2 in 20 parkirnih mest v poslovni stavbi Rotonda, na Dunajski cesti v Ljubljani.

Celotno besedilo vabila, iz katerega so razvidne podrobnejše informacije o kapitalski naložbi, ki je predmet prodaje, ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudba, je objavljeno na spletni strani SDH: SDH – Aktualno.

SDH vse zainteresirane osebe vabi, da zavezujočo ponudbo za nakup 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., pošljejo na naslov Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na navedeni naslov prispele najpozneje do 12. ure dne 3. 2. 2026.

Naročnik oglasne vsebine je Slovenski državni holding