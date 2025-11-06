Je Airbnb na vrhuncu?

V nadaljevanju preberite:

Ko je Brian Chesky leta 2007 pri šestindvajsetih soustanovil Airbnb, je bil diplomant oblikovalske šole v kavbojkah in nevpadljivih majicah. Danes, pri štiriinštiridesetih, kot tehnološki direktor, ves oblečen v črno, deluje precej drugače.

Tako kot njegov glavni izvršni direktor se je tudi Airbnb z leti spremenil. Rezervacijska platforma, ki se ponaša z več kot 8 milijoni oglasov po skoraj vseh državah sveta, je »zdaj odraslo podjetje«, kot zatrjuje Chesky. Minili so časi, ko so brezglavo trošili denar zavoljo rasti. Poslovni dobiček družbe v drugem četrtletju je znašal kar 21 odstotkov prihodkov. Avgusta je podjetje napovedalo, da bo ponovno odkupilo delnice v vrednosti 6 milijard dolarjev. Tržna vrednost podjetja, ki znaša 78 milijard dolarjev, presega celo vrednost Marriotta, največjega hotelskega ponudnika na svetu.