Je legendarni Ferrero določal, kje se ne smejo prodajati določeni izdelki?

Evropska komisija je v okviru protimonopolne preiskave v čokoladnem sektorju izvedla nenapovedane racije v pisarnah Ferrera, je v sredo povedal tiskovni predstavnik podjetja. Kakor poroča bruseljski portal Politico, je italijanski slaščičarski velikan, proizvajalec priljubljenega namaza Nutella in izdelkov Kinder, potrdil inšpekcijske preglede po ponedeljkovi objavi komisije o racijah v dveh državah EU.

Bruselj se osredotoča na morebitne omejitve, ki določajo, kje se lahko blagovne znamke prodajajo na notranjem trgu EU.

»Ferrero se zaveda, da predstavniki evropske komisije trenutno izvajajo inšpekcijske preglede na kraju samem v njegovih pisarnah,« so sporočili iz Ferrera. »Podjetje v celoti sodeluje in zagotavlja zahtevane informacije.«

Racije so potekale v času, ko Bruselj vedno večji poudarek namenja trgovinskim oviram, predvsem omejitvam, ki določajo, kje se lahko blagovne znamke prodajajo na notranjem trgu EU. Komisija je v ponedeljek sporočila, da se njena preiskava nanaša na možno segmentacijo trga v obliki omejitev trgovine z blagom med državami članicami ter ovir za nakupe v več državah.

Leta 2024 je evropska komisija podjetju Mondelēz International (blagovne znamke Oreo, milka, Belvita, Ritz, Toblerone ...) naložila globo v višini 337,5 milijona evrov zaradi omejevanja čezmejne trgovine.

Komisija za komentar ni bila takoj na voljo, dodaja Politico. O vpletenosti podjetja Ferrero v morebitne tržne mahinacije je prvi poročal poslovni portal Bloomberg.