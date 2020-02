Je Nemčija na poti, da postane gospodarski bolnik Evrope?

Ljubljana - Kazalnik gospodarskega razpoloženja, ki ga objavlja ugledni ekonomski inštitut ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) iz Mannheima, je po opaznem januarskem izboljšanju v februarju zdrknil navzdol kar za 18 točk, na 8,7 točke in je s tem tudi pod ravnijo z lanskega decembra.Januarski optimizem nemških gospodarstvenikov, zlasti izvoznikov, ki je slonel na podpisu trgovinskega in carinskega premirja med ZDA in Kitajsko, se je zdaj povsem razblinil ob možnih posledicah izbruha koronavirusa za svetovno trgovino in gospodarstvo. Dodatno pa so nemški menedžerji tudi zaskrbljeni po objavi zadnjih podatkov o ničelni rasti in stagnaciji nemškega gospodarstva konec leta 2019.»Poslabšanje ocene gospodarske situacije in poslabšanje pričakovanj jasno kažeta, da je gospodarski razvoj ta čas na zelo krhkih temeljih,« je ob tem povedal predsednik ZEWNemčija je zdaj celo v nevarnosti, da postane »bolnik Evrope«, če ne bo poskrbela za ustrezne naložbe in strukturne reforme, pa po objavi podatkov ZEW opozarja znani analitik INGin dodaja, da so zdaj nujne fiskalne spodbude Berlina.