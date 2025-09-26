Je umetna inteligenca prihodnost ali grožnja?

V zadnjih letih je umetna inteligenca (UI) postala ena izmed najpogosteje omenjenih tehnologij na svetu. Od klepetalnih robotov, algoritmov, samovozečih avtomobilov, razvoj je osupljiv. Vendar vsaka nova tehnologija s seboj prinaša tudi dvome.

Lahko rečemo, da nam umetna inteligenca olajša življenje, ali pa je morda grožnja, ki bi lahko ogrozila našo varnost ali celo obstoj? Ljudje se poleg tega sprašujejo, kako bo vplivala na naša delovna mesta, odločitve in pogled na svet. Že danes spreminja naš vsakdan. In način, kako se z njo soočamo zdaj, bo pomembno vplival na to, kakšen bo svet čez desetletje ali dve.

Izjemni potencial

Umetna inteligenca kaže potencial brez primere, danes se tako rekoč uporablja na vseh področjih. Umetna inteligenca je sposobna iz ogromnih količin podatkov prepoznavati vzorce in se na podlagi njih učiti. Kar je za človeka dolgotrajno in naporno, je za algoritem vprašanje sekund. To pomeni večjo učinkovitost, nižje stroške in reševanje težav, ki so bile še pred desetletjem videti nerešljive. Odpirajo se povsem nove priložnosti, o katerih se nam doslej ni niti sanjalo. Njen potencial lahko spremeni vsak vidik našega življenja, še zlasti vsestranskost tega potenciala. UI zna že danes ogromno stvari, programi znajo pisati besedila, risati slike in komponirati glasbo. Neverjetno se zdi, da lahko v nekaj sekundah najde rešitve, za katere bi človek porabil dolge ure ali celo dneve.

Grožnje, ki jih ni mogoče spregledati

Kjer so velike priložnosti, so tudi velika tveganja. Razvoj tehnologije v zadnjih 30 letih je hiter in izjemen. A vsaka nova velika inovacija je sprožila strahove o negotovi prihodnosti. Ljudje so se zbali za izgubo delovnih mest, ustrašili so se družbenega kaosa. Toda iz zgodovine se lahko naučimo, da se pri vsaki veliki spremembi prej ali slej oblikuje regulativa, ki poskrbi, da se najhujši scenariji ne uresničijo. To se pričakuje tudi pri nadzoru umetne inteligence.

Vendar pa je UI drugačna, nova sfera tehnologije. Njena moč je večja in hitrejša, ustvarja se občutek, da je tradicionalni regulativni mehanizem v tem primeru premalo. V nasprotju s prejšnjimi inovacijami ima UI sposobnost samostojnega učenja in izboljševanja, kar pomeni, da lahko preseže celo namene svojih ustvarjalcev, in prav ta nepredvidljivost povzroča dodatno zaskrbljenost. Zgodovina uči, da se najde način, kako tehnologijo ukrotiti, a UI bo to zahtevala hitreje in pametneje kot karkoli pred njo.

Države in podjetja se zavedajo, da je nadzor ključen. V razvoj umetne inteligence se vlagajo milijarde, kdor bo obvladal to tehnologijo, bo imel ogromno gospodarsko in vojaško prednost. S tem se tudi povečuje tveganje, da bo UI uporabljena za kibernetske napade, vojaške sisteme in politično manipulacijo. Že danes vidimo primere zlorab, od videov deep fake, ki lahko vplivajo na volitve, do avtomatiziranih orodij, ki širijo dezinformacije. Glavno vprašanje je, ali nam bo uspelo ustvariti pravično in etično okolje, kjer UI služi ljudem, in ne obratno. Potrebujemo transparentnost, etične smernice in zakonodajo, ki bo varovala človekove pravice, ne da bi se inovacije ustavljale. Ljudje morajo prav tako razumeti osnovna načela UI, ki bo oblikovala prihodnost.

Kdo bo postavil pravila?

Veliko držav in organizacij razmišlja, kako umetno inteligenco spraviti pod nadzor. Evropska unija pripravlja zakon, ki bo določal, kje se UI lahko uporablja in pod katerimi pogoji. Tudi v ZDA in na Kitajskem imajo svoje ideje, kako bi lahko zaščitili ljudi in hkrati omogočili razvoj. Velika podjetja, kot so Google, Microsoft in drugi, pa že ustanavljajo posebne odbore, da bi sami pazili na varnost svojih programov. Žal zakoni in pravila nastajajo počasi, UI pa vsak mesec zmore nekaj novega. Zdi se, da gre za veliko tekmo, v kateri bi vsak rad bil v prednosti.

Prav ta tekma med državami in podjetji prinaša dodatno nevarnost, saj lahko želja po tehnološki prednosti pomeni, da se bodo pravila pisala šele, ko bo škoda že narejena. Zato je ključno, da države zgolj ne tekmujejo, ampak tudi sodelujejo pri oblikovanju globalnih standardov. Ker UI nima meja, je nujno mednarodno sodelovanje. Če bodo države sprejemale različna pravila, obstaja nevarnost, da bodo podjetja iskala države z najmilejšimi predpisi, kar bi lahko oslabilo globalno prizadevanje za varnost. Pozivi k oblikovanju globalnih standardov bi morali biti podobni tistim, ki veljajo za jedrsko energijo ali podnebne sporazume.

Prihodnost si krojimo sami

UI je nekaj posebnega. Po eni strani je lahko najboljše orodje, kar smo jih kdaj imeli, po drugi strani pa lahko povzroči težave, ki jih še ne znamo rešiti. Resnica bo najbrž nekje vmes. Če bomo previdni in bomo pravočasno postavili pravila, lahko izkoristimo vse dobre stvari, ki jih ponuja. Če bomo zgolj gledali, kako se razvija brez nadzora, pa se lahko hitro znajdemo v težavah. Umetna inteligenca je tukaj, vprašanje pa je, kako jo bomo uporabili, za prihodnost ali kot grožnjo.

Avtor je strokovnjakza nadzor omrežja in storitev v telekomunikacijskem podjetju.