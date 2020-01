Je že čas za nafto?

Leta 2019 je bilo še eno v nizu uspešnih borznih let, ki je vlagateljem v delnice postreglo z izjemnimi donosi. Merjeno s svetovnim delniškim indeksom MSCI World Index so ti na letni ravni znašali skoraj 25 odstotkov.Borzni trgi v preteklem desetletju, kolikor traja bikovski trend, so polni presežkov in doseženih rekordov. Tudi letošnje leto se je začelo fantastično. Vprašanje kot vedno pa je, ali je vlak že odpeljal oziroma ali bo prej ali slej celo iztiril.Presenetljivo, vse manj analitikov meni, da je borzni bik že opešal ter da prihaja konec dolgoletni hibernaciji medveda, ki bo tečaje oklestil na precej nižje ravni. Nov ...