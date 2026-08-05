Krška nuklearka bo zaradi vročine zmanjšala moč reaktorja

Zaradi nadaljevanja izjemnih hidroloških in meteoroloških razmer na reki Savi bo Nuklearna elektrarna Krško (Nek), kot so napovedali, v noči na četrtek, 6. avgusta 2026, začela postopno zniževati moč reaktorja. V prvem koraku bo moč zmanjšala na 80 odstotkov. Nek sicer zanesljivo obratuje vse od konca remonta novembra 2025 in je danes dosegla 280 dni neprekinjenega obratovanja. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja (OVS), ki določajo, da dnevna povprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju HE Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči treh stopinj Celzija. V zadnjih mesecih visokih temperatur je Nek za zmanjšanje toplotne ...