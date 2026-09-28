Jedrska elektrarna najbolje izkoristi prostor

Matjaž Gams z Instituta Jožef Stefan je primerjal, koliko elektrike lahko različne vrste elektrarn v slovenskih razmerah proizvedejo na kvadratnem kilometru v enem letu. Na podlagi izbranih kazalnikov ugotavlja, da je jedrska energija najboljši kompromis med količino proizvedene elektrike in obremenitvijo okolja. Za skupno merilo je vzel 13,72 teravatne ure, kolikor je znašala končna poraba elektrike v Sloveniji leta 2025. Nato je za vsako tehnologijo izračunal površino, ki bi bila potrebna za tolikšno količino elektrike. Pri Nuklearni elektrarni Krško je uporabil en kvadratni kilometer velik modelni lokacijski ovoj in njeno proizvodnjo v letu 2024. Iz tega izhaja 5551 gigavatnih ur na kvadratni kilometer oziroma 2,47 kvadratnega kilometra za elektriko za vso slovensko letno porabo. Po ...