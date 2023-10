Jedrska elektrarna obratuje varno in zanesljivo

V nadaljevanju preberite:

Jedrska elektrarna v Krškem je obratovala varno in učinkovito, sporoča meddržavna komisija za spremljanje izvajanja pogodbe med vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK), njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Dokončanje skladišča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO) pa je po novem predvideno šele 2028.

Meddržavna komisija se je najprej seznanila s poslovanjem NEK. Predsedujoči komisiji in letošnji gostitelj dogodka, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, je poročilo uprave NEK ocenil za dobro. »Menimo, da je NEK obratovala odgovorno, varno in zanesljivo ter dosegla odlične delovne, varnostne in ekonomske rezultate,« pravi minister.