Jedrske elektrarne v vojnah pustijo pri miru, a ob Iranu več vprašanj

Jedrska varnost je v preteklih letih, zlasti pa tednih, zaskrbela mnoge, posebej zaradi napada na Iran. A velesile se jedrskih elektrarn v napadih izogibajo, saj bi imeli taki napadi nepredvidljive posledice, nemara tudi konec sedanje civilizacije. Jedrsko orožje in jedrske elektrarne je treba sicer ločiti, pravi Leon Cizelj, direktor Instituta Jožef Stefan in jedrski strokovnjak. Največjo jedrsko elektrarno Zaporožje v Ukrajini bodo najverjetneje morali razgraditi, saj je že dolgo brez vode za hlajenje, manjka pa ji tudi zunanje napajanje.

Smo zdaj, ko se svetovna politika obrača v najslabšo smer, varni, kar se jedrske energetike tiče? Jedrsko energijo morava za začetek ločiti od jedrskih bomb. To ni enaka tehnologija, čeprav se uporabljajo podobni materiali. Druga stvar je, če gledava Ukrajino: morda zveni cinično, a Ukrajina je zdaj eksperiment. V njej je vsa energetika razsuta, dela samo še jedrska energetika. Tako ali drugače glede tega vsi dajo mir. Rusi so sicer zasedli največjo jedrsko elektrarno v Evropi Zaporožje, ampak to se je zgodilo že po prvem tednu vojne.