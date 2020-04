Jeff Bezos bo delavcem dal maske

REUTERS Tudi šef Amazona si v resnici ni mogel privoščiti, da bi zaposleni množično zboleli. FOTO: Reuters.

Rek pravi, da ni nujno bogat tisti, ki veliko zasluži, obogati pa človek, ki zna privarčevati. Pogosto tudi na račun tistih, ki jih zaposluje.Jeff Bezos, ki je spletno trgovino Amazon ustanovil leta 1994 v garaži v Seattlu na ameriški zahodni obali, je danes najbogatejši človek na svetu. Njegovo premoženje, katerega jedro sestavlja 12-odstotni delež delnic Amazona, je po izračunu revije Forbes vredno 117,3 milijarde dolarjev.Tik preden je svetovna epidemija covida-19 postala resen in tudi v ZDA priznan problem, se je Bezos zapletel v zelo neprijeten škandal. Amazon, kjer je še vedno glavni izvršni direktor, je ustanovil sklad, iz katerega bi zagotavljal do dvotedensko nadomestilo plače svojim zaposlenim in pogodbenim sodelavcem, če bi zboleli za resno boleznijo, med drugim tudi covidom-19. Podjetje je v sklad prispevalo 25 milijonov dolarjev, ogorčenje pa je povzročila »dodatna možnost«, da vanj s prostovoljnimi prispevki vplačuje tudi javnost.Poznejša pojasnila, da to »ni bilo resno mišljeno«, saj morajo biti prispevki dopuščeni zato, da ima sklad status dobrodelnosti (seveda v davčnem smislu), niso kaj dosti olajšala te PR-polomije. Ki pa veliko pove o mehanizmih, s katerimi se ustvarja in vzdržuje bogastvo.Amazon je namreč znan po tem, da zaposlene v skladiščih plačuje slabo. Slabe delovne razmere (beri: nikakršni pogoji za zdravo delo ljudi, ki skrbijo za dostavo paketov tistim, ki so pred koronavirusom izolirani doma) so privedli do več demonstracij in stavk v skladiščih največjega spletnega trgovca.Tudi Jeff Bezos si v resnici ni mogel privoščiti, da bi delo v več kot 700 skladiščih v ZDA in Evropi zastalo, ker bi zaposleni množično obolevali za boleznijo, ki je trenutno tudi največja grožnja svetovnemu gospodarstvu. Konec prejšnjega tedna je Amazon obrnil ploščo in napovedal, da bo že ta teden svojih skoraj 800.000 zaposlenih v Evropi in ZDA začel opremljati z ustreznimi zaščitnimi maskami. Prav tako bodo delavcem ob prihodu na delo merili temperaturo, da bi pravočasno odkrili morebitne obolele.Do zdaj so za covidom-19 zboleli delavci v 19 Amazonovih skladiščih v ZDA, prav tako pa so se virusa nalezli vozniki v dostavni službi. Prizadeti so povedali tudi, da jim podjetje ne omogoča niti plačane bolniške odsotnosti niti zdravstvenega zavarovanja. Večinoma gre za pogodbene sodelavce, ki jim Amazon teh »ugodnosti« ni dolžan zagotavljati, vendar grenak priokus ostaja.V času, ko se obseg naročil v spletni trgovini povečuje, so v Amazonu napovedali, da bodo zaposlil še 100.000 novih sodelavcev. Do konca prejšnjega tedna so 80.000 mest že zapolnili, za dodatke k plačam tistim, ki delajo v izrednih razmerah epidemije, pa bodo namenili 350 milijonov dolarjev. V želji, da izboljšajo javno podobo (podjetja in šefa), nameravajo zdravstvenim ustanovam darovati tudi večjo količino zaščitnih mask v standardu N95.