Jek 2 bo financirala država s posojili

Druga jedrska elektrarna v Krškem (Jek 2) bo stala med 15 in 22 milijard evrov, če bi jo gradili z zasebnim kapitalom, cena elektrike iz nje ne bi bila konkurenčna, je povedal Marjan Divjak iz ministrstva za finance. Zato so za najbolj učinkovit in izvedljiv model izbrali državno dolžniško financiranje posebne projektne družbe, ki pa bo lahko denar najela tudi od akreditiranih agencij.

Državno financiranje odpira več vprašanj. Država bo morala dobiti soglasje za tako državno pomoč od Evropske komisije, kar je predvideno v sredini leta 2028. Brez soglasja se naložba ne sme začeti. Za projektno družbo, kot je zdaj 2TDK, bo treba sprejeti tudi poseben zakon, zato bo referendum, ki je predviden za konec 2027 ali začetek 2028, najbrž zakonodajni, ne posvetovalni, kakršen je bil predviden pred poldrugim letom.