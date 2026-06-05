John Denhof bo nadziral Boruta Jamnika

John Michael Denhof je po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije 2. junija prevzel funkcijo člana nadzornega sveta SID banke, so sporočili iz SID banke.

SID banko sicer vodi Borut Jamnik. Za funkcijo člana nadzornega sveta ga je imenovala vlada Republike Slovenije na 195. seji marca letos.

John Michael Denhof ima več kot 30 let mednarodnih bančnih izkušenj, od tega večino na visokih vodstvenih položajih, nazadnje kot predsednik uprave. Denhof je pred leti prejel slovensko državljanstvo.

Vlada Roberta Goloba ga je imenovala za člana nadzornega sveta za mandatno dobo petih let. Poleg njega nadzorni svet SID banke sestavljajo še predsednik Matija Šenk, namestnik predsednika Leo Knez, Nataša Damjanovič, Marjan Divjak, Katja Lautar in Marko Tišma.

Ko se Denhof ne ukvarja z bančnimi posli, je med drugim stand-up komik.