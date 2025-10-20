Potrebujemo nov razvojni model

V uvodu v Vrh gospodarstva je predsednica republike Nataša Pirc Musar podelila zlati red za zasluge dolgoletnemu predsedniku uprave in generalnemu direktorju Krke Jožetu Colariču. V plenarnem delu dogodka govor teče o novem gospodarskem programu.

Zlati red za zasluge je Colarič, letnik 1955, prejel za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega gospodarstva in farmacevtske panoge, družbeno odgovornost ter mednarodno prepoznavnost Slovenije. Colarič dvajset let vodi Krko, ki se uvršča med vodilna generična farmacevtskega podjetja v svetu, je eno največjih slovenskih izvoznikov in, kar ni nepomembno, v večinski slovenski lasti, je del obrazložitve nagrade Jožetu Colariču.

Nagrado sem prejel zahvaljujoč Krki. Krka je uspešna, predvsem ker ima vertikalno integrirani poslovni model. To pomeni, da vse od a do ž delamo v skupini Krka v sodelovanju z zunanjimi insitutcijami. Mi odločamo, katera zdravila bomo razvijali. V Krki 10 odstotkov letno od vseh prihodkov vlagamo, to je okoli 200 milijonov evrov, v razvoj in raziskave. V Krki proizvajamo surovine, iz katerih proizvajamo končne izdelke. Mi tudi tržimo in prodajamo te izdelke do distributerjev, je dejal Colarič. »Letos bomo prvič v zgodovini dosegli več kot dve milijardi evrov prometa, 365 milijonov evrov čistega dobička. Zavedamo se, da je to rezultat dela 13.000 Krkašic in Krkašov.«

Vrh gospodarstva. FOTO: Blaž Samec

Nataša Pirc Musar je izpostavila velike geopolitične spremembe, pešanje evropskega gospodarstva, izjemno konkurenco z drugih celin, varnostne izzive, zato se moramo odločiti o prihodnjem razvoju gospodarstva in družbe.

»Prevečkrat slišimo, da si vsaka politična opcija ali različne družbene skupine, kot sta gospodarstvo na eni in delavci na drugi strani, vsak po svoje zamišljamo prihodnji razvoj. Zagotovo pa nam je skupen en cilj: varna, sodobna, pravična, trajnostno usmerjena in socialna država z blaginjo za vse, a kjer tudi vsak po svojih močeh odgovorno prispeva za skupno dobro,« je izpostavila.

Potrebujemo dobro deluječe inovativno in ustvarjalno gospodarstvo. Zdaj prepogosto dušimo ustvarjalno. Slovenija mora do 2035 postati država, ki spodbuja, ne ki zavira. Država, ki vsakemu omogoča, da postane najboljša različica sebe.

Gospodarska zbornica Slovenije bo na 20. Vrhu gospodarstva predstavila program za konkurenčnost in razvoj Slovenije do leta 2034.

Tibor Šimonka, predsednik GZS, je opozoril na velike spremembe, ki se dogajajo v svetu: »Znašli smo se v novi mednarodni ureditvi, kjer dominira samovolja sil. Slovenija kot mala država je v takih okoliščinah bolj ranljiva.« Opozoril je na številne težave, ki jih ima država: produktivnost in investicije stagnirajo več kot desetletje, visoke davščine ustvarjajo neprivlačno poslovno okolje, imamo nizek delež IKT strokovnjakov, smo ena redkih držav brez pomembnega globalnega zagonskega podjetja.

»Imamo pa tudi nekaj dobrih izhodišč, denimo 9. mesto na lestvici kompleksnosti gospodarstva, dobro povezanost podjetij z institucijami znanja, relativno visoko družbeno blaginjo, varnost, visokoizobraženo delovno silo.« Pripravili smo program, da bi dosegli družbeni konsenz s politiko, da se presežejo ozki pogledati enega mandata in da skupaj uresničimo cilje, da bo Slovenija napredna, samozadostna uspešna država.

Evropa mora biti neodvisna od ZDA

»Evropa mora voditi svojo politiko, svojo diplomacijo, neodvisno od ZDA ter obnoviti trgovinske odnose z Rusijo in Kitajsko. Evropa je ogromen trg, ima vso tehnologijo, univerze, izobražene ljudi in ne potrebuje ZDA, da bi jo varovala. Rusija ne bo napadla Ljubljane, Berlina, Pariza,« je dejal profesor ekonomije Jeffrey Sachs »Prihodnost gospodarstva bo zeleno in digitalno. Evropa je pri tem nekaj časa izgubila, zato mora rešiti svoje težave z Rusijo in Kitajsko. Zato je nujen mir v Ukrajini, kamor se Nato ne sme širiti. To je v interesu Evrope. Zdaj pa evropski voditelji Merz, Starmer, Macron propagirajo vojno,« je dejal sogovornik

Slovenija bo delala dobro, če bo evropsko gospodarstvo delalo dobro. Slovenija naj promovira evropsko diplomacijo na podlagi miru, ne pa povečevanja obrambnih izdatkov. Ceneje bi bilo ta denar porabiti za vrhunske zelene in digitalne tehnologije, je še rekel Sachs.

GZS predstavila nov gospodarski program

»Mednarodne organizacije nas opozarjajo, da izgubljamo konkurenčnost. Naše razvojni model se izteka. Zato ga moramo spremeniti. Pripravili smo nov gospodarski program Made in Slovenia 2035, ki mora postati kompas prihodnjega razvoja Slovenije,« je dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Ta je omenila, da se moramo osredotočiti na osem strateško pomembnih gospodarskih področij, ki jih naštevamo v infografiki. Da bi dosegli razvojni preboj v gospodarstvu predlagajo 88 ukrepov, v infografiki naštevamo del njih..

V gospodarstvu bomo svojo vlogo naredili, a potrebujemo podporo države, je dodala: »Večina držav s finančnimi spodbudami in ukrepi ščiti svoja podjetja, jim pomaga pri razvoju in internacionalizaciji ter ustvarja predvidljivo poslovno okolje.«

Vesna Nahtigal je izrazila željo, da obudimo vrednote, kot so sodelovanje, svoboda in odgovornost, delo, znanje, države, podjetništvo, zaupanje, pogum in vztrajnost. »Naj program ne ostane le črka na papirju. Vtkajte ga v volilne programe, koalicijsko pogodbo, konkretna dejanja,«