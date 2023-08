Julija se je število brezposelnih sezonsko povečalo

Registrirana brezposelnost se je – po večmesečnem zaporednem zmanjševanju na najnižjo raven po letu 1990 – nato julija sezonsko nekoliko povečala, največ zaradi novih prijav po izteku zaposlitev za določen čas, med katerimi prevladuje področje izobraževanja, ugotavljajo na državnem zavodu za zaposlovanje.

Ob koncu julija je bilo tako registriranih 47.287 brezposelnih, kar je 1109 oziroma za 2,4 odstotka več kot junija in za 13 odstotkov manj kot julija lani.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, so sicer julija zavodu sporočili 12.670 prostih delovnih mest. To je za slabo petino manj kot junija in 13,6 odstotka več kot julija 2022.

Še naprej je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah (588), čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih (519), sledijo pa predmetni učitelji v osnovni šoli (493), učitelji razrednega pouka (431) vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok (418) ter delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (407).