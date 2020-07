Junija manj brezposelnih kot maja, a bistveno več kot lani

Ljubljana – Ob koncu junija 2020 je bilo registriranih 89.377 brezposelnih oseb, kar je 1038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, v primerjavi z junijem 2019 je bila brezposelnost večja za 18.630 oseb ali za 26,3 odstotka, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.



Na novo se je junija na zavodu prijavilo 7558 brezposelnih oseb, 4,7 odstotka manj kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti, so junija sporočili 10.519 prostih delovnih mest, kar je 44,5 odstotka več kot maja in 13 odstotkov manj kot junija lani.



Razloge za nekoliko spodbudnejše razmere na trgu dela v juniju na zavodu vidijo v preklicu epidemije, pri tem pa so učinki sprejetih interventnih zakonov ugodno vplivali na gibanje zaposlovanja in brezposelnosti. Povečalo se je število prostih delovnih mest, hkrati se je umirilo odpuščanje, s tem pa prijavljanje novih brezposelnih oseb na zavodu. Brezposelnost se je tako po treh mesecih rasti junija zmanjšala, kljub temu pa ostaja bistveno večja kot ob istem času lani.