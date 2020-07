Junija v Uniji že več kot 15 milijonov ljudi brez dela

Ljubljana – V juniju je sicer večina evropskih držav razrahljala ukrepe za zajezitev epidemije covida-19, kljub temu pa se je zvišala stopnja brezposelnosti tako v evrskem območju kot v celotni Uniji, ugotavlja Eurostat. V državah z evrom se je kazalnik brezposelnosti zvišal s 7,7 na 7,8 odstotka oziroma za 203.000, v celotni EU pa s sedem na 7,1 odstotka oziroma za 281.000.



Skupaj je bilo prejšnji mesec v Uniji že več kot 15 milijonov brezposelnih, a med državami so velike razlike. Daleč največjo krizo v zaposlovanju ima Španija, kjer je stopnja brezposelnosti kar 15,6-odstotna, sledita pa Latvija in Italija s približno desetimi odstotki.



Slovenija je junija po podatkih Eurostata imela razmeroma nizko, 4,8-odstotno stopnjo brezposelnosti. Najboljše razmere na področju zaposlenosti sta še naprej imeli Češka in Poljska, kjer je sezonsko prilagojena stopnja brezposelnosti znašala le 2,3 oziroma tri odstotke.