Junija večji prihodek v trgovini in zlasti pri storitvah

Ljubljana - Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v juliju za 1,1 odstotka višji kot v juniju. To je bil že tretji zaporedni mesec, v katerem je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu (v juniju je bilo zvišanje na mesečni ravni 3,4-odstotno, v maju pa kar 16,3-odstotno), ugotavljajo na Sursu.



K rasti sta prispevala tako višji realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv (za 2,4 odstotka) kot tudi v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za odstotek). V primerjavi s prejšnjim mesecem je bil realni prihodek od prodaje živil višji za 5,5 in od prodaje neživil za 1,5 odstotka..

Konec epidemije pospešek za storitve

Rzglasitev konca epidemije je še posebej ugodno vplivala na prihodek od prodaje storitev, ki je bil v juniju za 9,1 odstotka višji kot v maju. V dejavnosti gostinstvo se je prodaja zvišala najizraziteje, in sicer kar za 68,6 odstotka.



Višji kot v prejšnjem mesecu pa je bil prihodek tudi v drugih skupinah storitvenih dejavnosti: v poslovnih dejavnostih je bil višji za 9,2 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje za sedem odstotkov, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,8 odstotka, v poslovanju z nepremičninami za 6,4 ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,3 odstotka, so še izračunali na Sursu..