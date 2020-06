Jure Knez novi predsednik SBC

Novi in dosedanji predsednik SBC, Jure Knez in Marjan Batagelj. FOTO: Arhiv SBC

Tri strateške usmeritve kluba



Celje - Novi predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov je na včerajšnji skupščini postal dr., solastnik mednarodno uspešnega podjetja Dewesoft. Na tem mestu je nasledil dosedanjega predsednika klubapredsednika uprave družbe Postojnska jama, ki je SBC vodil šest zaporednih enoletnih mandatov od ustanovitve leta 2014.Skupščina SBC je za enoletni mandat potrdila dva nadomestna člana upravnega odbora kluba, in sicer(Špica International) in(Roto).Ob izvolitvi je Jure Knez med drugim poudaril, da SBC obstaja z zelo jasnim namenom: da dviguje ugled podjetništva, da v družbo vrne vrednoto dela in ustvarja podjetniško klimo. »Do danes nam je uspelo doseči veliko. Klub je svoj renome gradil s politično nevtralnostjo in s sokreiranjem gospodarske politike v državi. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, čaka nas veliko dela, ko gre za dvigovanje ugleda in dojemanje podjetništva, vključno s prenašanjem tega na mlade. V času koronakrize so se člani SBC vključili v strokovne skupine za pripravo ukrepov. Pomembno je, da se to nadaljuje, tudi s sodelovanjem pri oblikovanju ukrepov za debirokratizacijo.« Po Knezovih besedah nas čaka tudi ureditev trga dela, saj je Slovenija na mednarodnih lestvicah pri tem kriteriju zelo nizko.V času Batageljevega vodenja je klub zrasel z začetnih 36 na 217 članov, je zapisano v sporočilu za javnost SBC. Člani upravnega odbora so napovedali, da bodo Batagelja predlagali za častnega člana upravnega odbora kluba. Batagelj je med drugim izpostavil uspešne projekte SBC, med katerimi sta tudi odmevni akciji ZA podjetno Slovenijo in Mladi so prihodnost podjetne Slovenije, preko katerih je SBC v preteklih mesecih in letih predstavljal predloge za izboljševanje podjetniškega okolja v državi, s tem pa bo nadaljeval tudi v prihodnje.Skupščina SB je potrdila strateške usmeritve kluba za obdobje 2018-2023, ki ostajajo osredotočene na izboljšavo podjetniškega okolja, krepitev povezovanja med člani in zdravo rast članstva. Prvi cilj, izboljšanje podjetniškega okolja, je bil v obdobju med 2018-2020 deloma dosežen z 220 milijonov evrov vrednimi dohodninskim spremembami in spremembami pri regresu. K temu je s proaktivnim družbenim delovanjem občutno prispeval tudi SBC. Prav tako se je klub vključeval s predlogi pri utemeljevanju drugih ukrepov, kot so zvišanje deleža pokojnine za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, narejen je bil prvi korak pri javnem spremljanju zaposljivosti diplomantov, pa tudi pri uveljavljanju hitrejših postopkov za postavitev montažnih objektov.Kot še navajajo v SBC, je v koalicijsko pogodbo vlade vključenih 6 predlogov iz programa Mladi so prihodnost podjetne Slovenije, ki jih je klub predstavil na letošnjem največjem podjetniškem dogodku, 3. SBC Forumu, na Brdu pri Kranju. Koalicija je v pogodbo med drugim zapisala predloge SBC za nadgradnjo davčnega sistema, za promocijo Slovenije kot kadrovske destinacije v tujini, za javno spremljanje zaposljivosti diplomantov in za uvajanje podjetniških in finančnih vsebin v šolske učne programe.