Jure Knez v družbi direktorjev Microsofta, Nvidie, Netflixa ...

Jure Knez, soustanovitelj in predsednik Dewesofta, se je kot prvi Slovenec uvrstil na mednarodni seznam Leaders50, ki izpostavlja 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta. Prejel je tudi nagrado Talent Magnet, ki jo Financial Times opisuje kot del »oskarjev poslovnega sveta«.

Dr. Jure Knez je postal del Leaders50 za leto 2026, ki ga mednarodna platforma Thinkers50 vsaki dve leti objavi kot izbor 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta. Družbo mu delajo Satya Nadella, izvršni direktor Microsofta, Jensen Huang, soustanovitelj in izvršni direktor Nvidie, Bill Anderson, izvršni direktor Bayera, Mary Barra, izvršna direktorica General Motors, Ted Sarandos, sopredsednik uprave Netflixa, Niels Christiansen, izvršni direktor skupine Lego, Kevin Nolan, izvršni direktor GE Appliances, Ed Bastian, izvršni direktor Delta Airlines, Michael Miebach, izvršni direktor Mastercarda.

Kriterij ni velikost, temveč prispevek voditeljev

Posebnost izbora Leaders50 je ta, da voditelje nominirajo izključno uveljavljeni strokovnjaki s področja menedžmenta in voditeljstva, ki so uvrščeni na lestvico Thinkers50, ali pa so prejemniki priznanj Thinkers50 Distinguished Achievement Awards, so sporočili iz Dewesofta. »Pri izboru ne odločajo velikost podjetja, prihodki ali medijska prepoznavnost, temveč dokazljiv vpliv voditeljev, njihov prispevek, namen delovanja in predanost razvoju drugih. Takšen pristop povezuje strokovno znanje in poslovno prakso ter prepoznava voditelje, ki s svojimi idejami, dejanji in dolgoročnimi odločitvami spreminjajo način vodenja organizacij in ljudi.«

Knez je ob tem na podelitvi v Londonu prejel tudi nagrado Talent Magnet. Ta nagrajuje voditelje, ki znajo privabljati in razvijati talente ter ustvarjati okolja, v katerih lahko ljudje rastejo in uresničujejo svoje potenciale.

Zasavje – skriti dragulj

Komisija je pri ocenjevanju prepoznala vpliv, ki ga ima Knez na razvoj lokalnega okolja in slovenskega podjetništva. Posebej je izpostavila preobrazbo Zasavja in jo označila za »skriti dragulj« ter inovativni model solastništva zaposlenih in ustanovitev fundacije z izrazitim družbenim poslanstvom.

Pomemben kriterij ocenjevanja je bila tudi dolgoročna vizija podjetja, utelešena v Dewesoftovem stoletnem načrtu, ki presega okvire kratkoročnih poslovnih ciljev. Komisija je v tem prepoznala vizionarsko voditeljstvo, odgovornost do skupnosti in iskreno skrb za prihodnje generacije, so še sporočili iz Dewesofta.