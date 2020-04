Jure Leskovec in Egon Zakrajšek sta okrepila skupino za pomoč vladi

Egon Zakrajšek. Foto Tomi Lombar

Skupino za pomoč vladi pri pripravi ukrepov sta okrepila Slovenca na službovanju v tujini, in sicer izredni profesor na univerzi Stanfordin dolgoletni visoki uslužbenec ameriške centralne banke Federal Reserve, ki je zdaj svetovalec na Banki za mednarodne poravnave v Švici.Zakrajšek pomaga pri finančno-likvidnostnih ukrepih, je dejalki vodi posvetovalno skupino. »Jaz bi naši vladi glede protikriznih ukrepov lahko samo priporočil, naj prinese bazuko tja, kjer so do zdaj streljali s pištolami,« je Zakrajšek dejal prejšnji mesec v intervjuju za Sobotno prilogo. »Potrebujemo agresivno ukrepanje in veliko akcijo, še posebno v Sloveniji, ki je z jedrom svojih malih in srednjih podjetij tako odvisna tudi od tujega povpraševanja. Pomembna je tudi koordinacija z bankami, če ljudje ne morejo plačati obrokov posojil, hipotek in podobno – da to ne bi sprožilo bankrotov in drugih ukrepov.«Vloga Jureta Leskovca bo ključna pri izhodni strategiji, je dejal Lahovnik. »Danes je jasno, da nič več ne bo, kot je bilo. Digitalizacija dobiva nesluten pospešek. Moramo razmišljati o konceptih, ali bomo v celoti prešli na e-poslovanje. Zakaj ne bi razmišljali o drznejših rešitvah? Za to potrebujemo najboljše možgane, ki jih Slovenija premore.«