Jure Novak: Med institucijo in človekom – kako voditi Cankarjev dom danes

Cankarjev dom ni le največja kulturna institucija v Sloveniji. Je prostor, kjer se križajo svetovi – umetnost in politika, intima in javnost, zgodovina in prihodnost. V njem se hkrati odvijata tišina in aplavz. In prav zato njegovo vodenje ni zgolj organizacijska naloga, temveč tudi vrednostna odločitev.

Jure Novak, režiser in dramaturg, ki je pred dobrim letom prevzel vodenje Cankarjevega doma, to razume zelo osebno. Kot je povedal v podkastu Supermoč, Cankarjev dom, ki ga je kot mlad obiskoval z občutkom skoraj ritualnega spoštovanja, danes vodi z zavestjo, da ne upravlja le programa, temveč tudi prostor pomena.

Izsek iz podkasta Supermoč

Ne, pravzaprav ne. To je obdobje, ki je pogosto romantizirano, v resnici pa je polno pritiska, negotovosti in iskanja identitete. Danes se mi zdi, da je tega še več – zaradi nenehne povezanosti, informacijskega preobilja. Veliko bližje mi je obdobje študija, kjer je bilo več svobode in manj pričakovanj.

Kako vas je funkcija direktorja spremenila – tudi v odnosu do samega sebe?

Najprej v zavedanju odgovornosti. In tudi v zelo konkretnih stvareh – recimo v načinu oblačenja. Še vedno se počutim kot del »jeans generacije«, ampak funkcija zahteva določeno držo. Ne zaradi forme same, ampak zaradi spoštovanja: do institucije, do sodelavcev, do obiskovalcev.

Prehod iz umetniškega ustvarjanja v vodenje ni samoumeven. Kaj je bilo najtežje?

Sprejeti, da ne moreš delati obojega enako dobro. Moral sem se odločiti. In se naučiti stvari, ki niso bile del mojega sveta – pravo, ekonomija, procesi. V določenem trenutku postaneš amaterski pravnik, ekonomist, organizator. Ampak to je del odgovornosti.

Kako razumete vlogo Cankarjevega doma danes?

Kot prostor, ki mora biti odprt za različne svetove. Ne sme biti enodimenzionalen. Mora ponujati tako lahkotnost kot refleksijo. Zabavo in soočenje. Naša naloga ni samo programiranje, ampak kuriranje – postavljanje standarda kakovosti.

Koliko je pri tem pomembna etika?

Ključno. Etika, transparentnost in odgovornost niso dodatki – so osnova. Če tega ni, institucija izgubi legitimnost. In v kulturi je zaupanje vse.

Vodenje ni le vprašanje strategije, temveč tudi integritete

Vodenje Cankarjevega doma danes pomeni tudi soočanje z zelo konkretnimi izzivi. Finančna realnost, pritiski na javna sredstva, potreba po lastnih prihodkih. Novak odkrito priznava, da mora institucija razmišljati tudi ekonomsko – vendar brez kompromisov pri vsebini.

Komercializacija je stalna skušnjava, a hkrati nevarnost. »Ne gre za to, da bi zavračali popularno,« pravi. »Gre za to, da vzdržujemo kriterij.« Cankarjev dom mora ostati prostor, kjer kakovost ni pogajalska kategorija.

Pomemben del njegove vizije je tudi vključevanje mladih. Ne kot pasivnih obiskovalcev, temveč kot aktivnih soustvarjalcev. Projekti, kot sta Cankarjeva čitalnica in mladinski svet, so poskus, da institucija diha z novo generacijo – ne da ji samo govori.

Pri tem pa ostaja ključno vprašanje: kako ohraniti kontinuiteto? Kako prenesti znanje, ki se je nabiralo desetletja? Novak poudarja pomen medgeneracijskega prenosa – ne kot formalnosti, temveč kot enega temeljnih pogojev za dolgoročno stabilnost institucije.

V ozadju vsega pa ostaja človek. Direktor, ki priznava, da je funkcija zahtevna in časovno intenzivna. Ki ravnotežje išče v knjigah, igrah in času z družino. In ki razume, da vodenje takšne institucije ni le vprašanje strategije, ampak tudi osebne integritete.

Cankarjev dom tako ostaja to, kar je vedno bil: prostor srečevanja. Le da danes še bolj zavestno – kot prostor, kjer se ne srečujejo le ljudje, temveč tudi ideje o tem, kakšna družba si želimo biti.