Jutri zadnji rok za zimski regres, a bo ta sploh še obvezen?

Delodajalci imajo samo še jutri čas, da v zakonitem roku vsem zaposlenim izplačajo obvezni zimski regres. Ta letos znaša 639 evrov oziroma 150 evrov za družbe, ki ne bodo delile dobička ali nagrajevale poslovodstva in bodo preostanek izplačale do konca marca prihodnje leto. Obvezno izplačilo božičnice pa, kot kaže, vendarle ni tako gotovo, saj je skupina devetih podjetij zakon o zimskem regresu vložila v ustavno presojo, predlagajo pa tudi njegovo zadržanje.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je že poudaril, da je zimski regres zakonska pravica delavcev. Zaposlene je zato pozval, naj se temu ob morebitnih pritiskih delodajalcev ne odrekajo. Od inšpektorata za delo pa pričakuje sankcioniranje kršiteljev.

Na inšpektoratu za delo so pojasnili, da mora biti zimski regres izplačan do jutri v denarni obliki. Napovedali so tudi nadzor nad izplačilom te obveznosti: »Inšpektorat za delo vsako leto posebno pozornost namenja nadzoru glede plačila za delo in izplačila letnega regresa. V prihodnjih mesecih bomo tako izvajali tudi nadzore glede izplačevanja zimskega regresa. Inšpektorji bodo preverjali, ali so ga delodajalci zaposlenim izplačali pravočasno in v ustrezni višini.« Globe za neizplačilo zimskega regresa za delodajalca znašajo od 3000 do 20.000 evrov.

Ustavna presoja

Delodajalci so obvezni božičnici ves čas nasprotovali in tudi zakona niso podprli. Potem ko v državnem svetu niso dobili zadostne podpore za zahtevo za ustavno presojo zakona, se je skupina devetih podjetij za ta korak odločila sama. Med njimi je po poročanju Radia Slovenija tudi podjetje Boxmark iz Kidričevega.

Njegov direktor, ki je tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, Marjan Trobiš je pojasnil, da so se za ta korak odločili, ker je država z obvezno božičnico grobo posegla v pravice gospodarstva, med drugim v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude, zato želijo preveriti, ali je tovrstno samovoljno odločanje vlade ustavno ali ne.

»Pričakujemo razsodbo sodišča, da bo ugotovilo, ali je to, kar smo čez noč naredili, ustavnopravno,« je pojasnil za Radio Slovenija. Po njegovih besedah jih skrbi, da bi se lahko vlada v predvolilnem obdobju domislila še kakšnega spomladanskega dodatka. Ponovil je, da ne oporekajo božičnici, oporekajo pa temu, da je obvezna.

Brez zadržanja

Ustavno sodišče ima danes sicer sejo, vednar kot so nam odgovorili v tej ustanovi, odločanje o zadržanju zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov nima na dnevnem redu. Pojasnili so, da so to pobudo za oceno ustavnosti prejeli včeraj. Ker se bo rok za izplačilo zimskega regresa iztekel danes, zadržanje zakona vsaj za letošnje leto ne bo več relevantno razen za podjetja, ki bodo izplačila zamaknila do marca.