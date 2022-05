Polnjenje rezervoarja jutri okoli deset evrov cenejše

Vlada se je na dopisni seji odločila za vnovično začasno regulacijo cen pogonskih goriv. Najvišjo maloprodajno ceno 95-oktanskega bencina je določila pri 1,560 evra za liter, najvišja cena dizelskega goriva pa znaša 1,668 evra.

Podobno kot v prejšnjem obdobju so veleprodajne cene dva centa nižje. Najvišja veleprodajna cena 95-oktanskega bencina tako znaša 1,540 evra, dizelskega goriva pa 1,648 evra, navaja STA. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu (kar naj bi se po navedbah STA zgodilo še danes) in veljala do vključno 10. avgusta.

To prinaša precejšnje znižanje cen na črpalkah. Potem, ko so danes prodajalci tedensko prilagodili cene goriv je na črpalkah za 95-oktanski bencin treba odšteti od 1,714 do 1,717 evra za liter. Dizelsko gorivo pa danes na črpalkah stane od 1,856 do 1,862 evra za liter. Polnjenje 50-litrskega rezervoarja bo tako od polnoči od osem evrov do deset evrov cenejše kot je zdaj.

Kot je v utemeljitvi zapisalo gospodarsko ministrstvo, se je vlada za vnovično začasno regulacijo obeh najbolj prodajanih pogonskih goriv odločila zaradi utemeljenega pričakovanja novih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih cenovnih nihanj v povezavi z napovedjo o embargu EU na uvoz ruske nafte. Z ukrepom želi vlada, kot navaja ministrstvo, stabilizirati trg in cene obeh goriv v korist gospodarstva in potrošnikov. Pričakuje, da bo morala država zaradi omejitve maloprodajnih cen povrniti trgovcem okoli 30 milijonov evrov na mesec. V to oceno ni vključena škoda zaradi omejenih cen v veleprodaji.

Spomnimo, vlada je 14. marca omejila cene pogonskih goriv, tako da cena 95-oktanskega bencina ni smela biti višja od 1,503 evra za liter goriva, cena dizelskega goriva pa ni smela preseči 1,541 evra za liter. Konec marca je nato omejila še veleprodajne cene. Odlok je prenehal veljati konec aprila.

Ministrstvo za gospodarstvo je konec aprila ocenilo, da so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale. »V Sloveniji trenutno ne zaznavamo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskih goriv,« so takrat sporočili.