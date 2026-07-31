Južna Koreja spet stavi na industrijsko politiko

Po vsem svetu vlade spet uporabljajo orodja industrijske politike – subvencije, davčne spodbude, javna financiranja, trgovinske ukrepe in strateško regulacijo – za oblikovanje svojih gospodarstev. Južna Koreja ni izjema. Vlada predsednika Li Dže Mjunga je sprožila ambiciozno strategijo za spodbujanje razvoja polprevodnikov, infrastrukture umetne inteligence, robotike in drugih pionirskih panog, da bi okrepila prihodnjo rast in konkurenčnost. A pot naprej je polna ovir. Vrnitev industrijske politike ni zgolj politični trend. Trgi pogosto premalo vlagajo v nove tehnologije zaradi pomanjkljivega usklajevanja, zunanjih učinkov učenja in ekonomije obsega. Vendar v času, ko sta tehnološko vodstvo in odpornost dobavne verige postala osrednja točka agende nacionalne varnosti, si vlade ne morejo ...