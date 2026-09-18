Ali bo mafija prevzela nadzor nad Južno Afriko?

Na začetku tega desetletja bi večina direktorjev južnoafriških podjetij na vprašanje, kateri je največji problem, s katerim se spopada njihova država, odgovorila: elektrika. Gospodarstvo so namreč hromili nenehni izpadi elektrike. Danes pa je na vrhu njihovega seznama skrbi nekaj drugega: organizirani kriminal. Južna Afrika ima že dolgo svoje podzemlje. Zdaj pa kriminal prodira tudi na površje: v državo in njeno formalno gospodarstvo. Grožnja je bila podrobno dokumentirana v preiskavi, ki jo vodi upokojeni sodnik Mbuyiseli Madlanga in 17. septembra zaznamuje konec svojega prvega leta delovanja. Na zaslišanjih, ki so jih prenašali po televiziji, je na dan prišlo več okostnjakov kot na zabavi za noč čarovnic. Razkrila pa so tudi, kako so mafijske združbe prevzele nadzor nad kazenskopravnim ...