Južnokorejski študenti namesto medicine izbirajo čipe

Za Kima Tae-vuja, študenta zadnjega letnika elektrotehnike na južnokorejski univerzi, letos ni počitnic. Namesto tega poletje preživlja v pripravljalni šoli za izdelavo čipov v Seulu, v upanju, da bo dobil službo pri podjetjih SK Hynix ali Samsung Electronics. Kim je eden od 30 kandidatov, ki so jih po zahtevnem izbirnem postopku sprejeli v državno podprti program za usposabljanje strokovnjakov za nadzor kakovosti v pro­izvodnji polprevodnikov. Tri mesece in pol trajajoči tečaj zajema vse od polprevodniških komponent in oblikovanja čipov do analize podatkov, pouk pa poteka ob delavnikih od 10. do 18. ure. Vpisal se je, potem ko mu ni uspelo dobiti pripravništva pri Samsungu in več tujih proizvajalcih čipov. »Moja največja želja je, da se zaposlim pri SK Hynixu, vendar je konkurenca huda, ...