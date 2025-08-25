Kadrovske službe potrebujejo vedno manj ljudi

V nadaljevanju preberite:

Na vrhuncu pandemije je podjetje Ring­Central, ki razvija programsko opremo za komunikacijo, zaposlilo 4000 ljudi, da bi se spopadlo z navalom strank ob vse več dela na daljavo.

Toda v zadnjih dveh letih je podjetje skoraj prepolovilo svoj kadrovski oddelek, ki je v času pandemije štel 300 zaposlenih. Vodja kadrovske službe Alvin Lam je svojim nadrejenim povedal, da ne more več krčiti svoje ekipe. Hkrati pa priznava, da bi število zaposlenih v svojem oddelku lahko spet zmanjšal, če bi bilo to res nujno. Orodja umetne inteligence, kot je kadrovski klepetalni robot Ringo, bi mu najbrž omogočila, da bi »našel način, kako še naprej zagotavljati enako raven storitev za vse delež­nike in pričakovane rezultate«.