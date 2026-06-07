Kaj bi za Petrol pomenila sprostitev marž?

Na kapitalskih trgih največje priložnosti običajno ne nastanejo tam, kjer vsi gledajo. Trg hitro opazi rast prihodkov, nove projekte ali visoke dividende, precej počasneje pa v ceno vgradi spremembe pravil igre, regulatorna tveganja in pravne postopke. Po mojem mnenju je Petrol trenutno eden zanimivejših primerov takšne situacije.

Sprostitev marž bi bila za Petrol pomemben strukturni premik. Efektivna marža na gorivih v Sloveniji je med najnižjimi v Evropi in se že vrsto let tako rekoč ni premaknila, čeprav so stroški poslovanja rasli. Ob približevanju normalni tržni ravni bi Petrol ustvarjal bistveno višji dobiček iz osnovne dejavnosti, brez večje dodatne naložbe ali dodatnega poslovnega tveganja.

Marec je dobro pokazal težavo sedanjega sistema. Zaradi zamika cenovne formule je Petrol posloval slabše prav v obdobju močne prodaje goriv. V tržnem sistemu se takšna situacija bistveno težje zgodi, saj se prodajne cene hitreje prilagajajo nabavnim. Regulacija zato ni postranski dejavnik, temveč eden ključnih vzvodov vrednosti družbe.

Sprostitev maloprodajnih marž bi bila verjetno najpomembnejši fundamentalni katalizator za delnico Petrola v zadnjem desetletju. Trg že leta v ceno vključuje regulatorno premijo, sprostitev pa bi to premijo zmanjšala in trajno izboljšala donosnost osnovnega posla. Učinek bi bil še posebej izrazit, če bi se spremembe zgodile pred poletjem, ko je prodaja goriv zaradi tranzita proti Jadranu največja.

Sprostitev maloprodajnih marž bi bila verjetno najpomembnejši fundamentalni katalizator za delnico Petrola v zadnjem desetletju. Foto arhiv Dela

Pomembna zgodba ostajajo tudi odškodninski postopki. Petrol od države terja povračilo škode zaradi preteklih regulatornih ukrepov. Morebitni ugoden razplet bi imel poleg neposrednega finančnega učinka še dodatno vrednost, saj bi zmanjšal verjetnost podobnih posegov v prihodnje. Po mojem mnenju ta opcija v trenutnem vrednotenju ni ustrezno upoštevana.

Vlagatelji bi morali v prihodnjih mesecih spremljati predvsem štiri stvari: polletne rezultate in potrditev letošnjega načrta, razvoj cenovne regulacije, odškodninske postopke ter odnos med družbo in državo. Petrol za leto 2026 načrtuje približno 192 milijonov evrov čistega dobička, zato bodo prihodnji meseci pomemben test dosegljivosti teh ciljev.

Pri Petrolu danes zato ni ključno vprašanje le, ali bo družba ustvarila nekaj milijonov evrov več ali manj od načrta. Pomembnejše vprašanje je, ali cena delnice pravilno odraža možnost sprostitve marž, razplet pravd in dolgoročno donosnost podjetja z močno tržno pozicijo ter razmeroma robustno bilanco.

Največji donosi pogosto nastanejo v obdobju, ko se tržna cena in dejanska vrednost podjetja še nista srečali. Pri Petrolu bo zato ključno vprašanje, ali bo trg v prihodnjih mesecih začel drugače vrednotiti regulatorna tveganja, morebitno sprostitev marž in dolgoročno donosnost poslovanja.