Kaj bo za AI naslednja velika stvar v poslu

V vsega pol leta je storitev chatgpt pognala umetno inteligenco v misli in domišljijo množic bolj kot katerakoli druga tehnologija, odkar je bil leta 1956 skovan izraz umetna inteligenca.

Raziskava medija TechRadar je pred kratkim ugotovila, da kar 39 odstotkov anketiranih odraslih uporabnikov spleta v ZDA in Združenem kraljestvu že uporablja eno ali več generativnih orodij, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence.

In če je vzpon umetne inteligence v poslu pričakovan, preseneča s svojo hitrostjo širitve. Podjetja (in medije) zanima tudi to, kaj bo naslednja velika stvar v svetu tehnologije.