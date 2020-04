Kaj epidemija pomeni za reprogramom dolga Save?

Ljubljana – Upniki Save bi lahko po naših informacijah družbi še enkrat podaljšali rok za poplačilo dolga. Sedanji rok se izteče konec aprila. Sava je bila menda tik pred dogovorom za reprogram dolga s poslovnimi bankami, a zaradi izbruha pandemije koronavirusa posel še ni sklenjen. Sava bi morala jeseni končati prisilno poravnavo. Del upnikov je v tem času poplačala, Slovenski državni holding, Kapitalska družba in finančni sklad York Global Finance, ki so hkrati tudi lastniki, pa so ji rok za poplačilo dolga takrat podaljšali do konca tega meseca. Holding Sava ima po naših informacijah še za okoli 51 milijonov ...