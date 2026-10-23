Kaj je boljša rešitev za vlagatelje, HIR ali INR? (VIDEO)

V četrti izdaji poslovne revije Next Business, ki jo pripravljata družbi Hanza Media s časnikom Jutarnji list in Delo mediji, smo osvetlili in analizirali ekonomske trende v obeh državah ter predstavili uspešna podjetja, meddržavne povezave, vidne gospodarstvenike in dobre prakse v posameznih panogah. Predstavitev revije bo v torek na Ljubljanskem gradu.

Analizirali smo, kje se bolje in ceneje živi, v Zagrebu ali Ljubljani. Hrvaška v zadnjih letih gospodarsko napreduje, gospodarske napovedi za Slovenijo pa so tudi dobre. Naši analitiki so vključili cene, nepremičnine, plače, pokojnine in druge kazalnike. Analizirali smo dogajanje na zagrebški in ljubljanski borzi ter izračunali, koliko so vlagatelji zaslužili na obeh rastočih trgih. Naredili pa smo še korak dlje, primerjali smo individualne naložbene račune (INR), ki jih ima Slovenija, in hrvaške investicijske račune (HIR), ki še bodo uvedeni. Zanimala sta nas davčna obravnava in sam mehanizem investicijskega računa.

V prilogi med drugim preberite

Andrej Slokar, Incom: Nočem biti proizvajalec, hočem biti ustvarjalec

Slovenski trezor zelenega zlata

Zakaj Slovenija nima velikega živilskega prvaka?

Kristjan Mugerli, Kolektor Construction: Na Hrvaškem ustvarimo petino prihodkov

Borut Čeh: Od majhnega družinskega podjetja s štirimi zaposlenimi do svetovnega centra za analizo okolja

Darko Horvat, Bosquar: Kako gradimo tri stebre podjetja

Veljko Nižetić, Strabag: Bojim se, da nam bodo Kitajci in Indijci zgradili slabe ceste in železniške proge

Eirini Drakaki, Philip Morris: Pri davkih in regulativi je za nas ključno dvoje, predvidljivost in postopnost

Turizem: Termalni turizem ima na Hrvaškem in v Sloveniji še veliko možnosti za razvoj

Marko Kozina: Povezal je ameriški trg, slovensko tradicijo in vrhunska hrvaška vina