Kaj je poslovanje v zadnjih 12 mesecih

V članku Cene večine delnic so razmeroma visoke, v katerem smo analizirali tečaje delnic na ljubljanski borzi, smo zapisali, da slovenski operater zadnjih 12 mesecev tolče izgubo. To je Telekom Slovenije zmotilo do te mere, da je zahteval popravek.Ker je prikaz poslovanja za zadnjih 12 mesecev, kot kaže, težko razumljiv pojem se mi zdi prav, da pojasnim kaj ta prikaz je in zakaj ga analitiki uporabljamo. Analitiki si pri primerjavi poslovanja podjetij pomagamo s kazalniki. Najpogosteje se v primerjavah zasledi razmerje med ceno delnic in knjigovodsko vrednostjo delnic (z angleško kratico P/B), razmerje med ceno in dobičkom na ...