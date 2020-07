FOTO:Kaj morate vedeti, če imate na Hrvaškem rezerviran dopust

Ljubljana – Prvi konec tedna s spremenjenim karantenskim režimom je minil, vročenih je več kot 1200 karantenskih odločb. Oditi ali ne oditi na dopust na Hrvaško je še vedno med najpomembnejšimi vprašanji. Pomagamo z odgovori. Kakšno je epidemiološko stanje na Hrvaškem?Na Hrvaškem so od včeraj potrdili še 69 okužb z novim koronavirusom, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Največ na novo okuženih je na območju Zagreba in osiješko-baranjske županije. Na Hrvaškem imajo 897 obolelih s covidom-19. Med njimi je 90 ljudi na zdravljenju v bolnišnicah, pet oseb je priključenih na ventilatorje. Do zdaj je umrlo 113 ...