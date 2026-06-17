Kaj morate vedeti o javni ponudbi delnic nepremičninskih NLB skladov

Trg kapitala: Upravljavec želi v več zaporednih dokapitalizacijah zbrati pol milijarde evrov

NLB skladi z javno ponudbo ustanavljajo nepremičninski sklad, ki bo oblikovan kot investicijska družba. Gre za javno ponudbo delnic po privatizaciji NLB in prvo ustanovitev družbe z javno ponudbo delnic v Sloveniji nasploh. V prvi javni ponudbi želijo zbrati sto milijonov evrov sredstev institucionalnih in malih vlagateljev. NLB skladi – nepremičnine, nepremičninska investicijska družba (NID), bo med manjšimi skladi v portfelju NLB skladov, ki skupaj upravljajo 4,4 milijarde evrov. Toda hkrati bo to razmeroma velika javna ponudba za slovenski trg kapitala. Za primerjavo: emisijska vrednost delnic Vzajemne, ki so jih upravičenci prejeli spomladi, je znašala 73,5 milijona evrov. Kapital nepremičninske družbe Equinox pa znaša 40 milijonov evrov. Pogledali smo, kaj morajo vlagatelji vedeti, ...